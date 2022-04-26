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    Придністров’я повідомляє про ще один вибух: подробиці

    Придністров’я повідомляє про ще один вибух: подробиці
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Придністров’я оголосило про «червоний» рівень терористичної загрози

    Придністровські сайти повідомляють про черговий вибух на території військової частини поблизу населеного пункту Паркани, передає «Главком» з посиланням на Рибницьке інтернет телебачення.

    «Постраждали будівля Міністерства державної безпеки ПМР у місті Тирасполь, військова частина в районі села Паркани та вежі радіотелецентру поблизу селища Маяк», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що про вибухи у Парканах та на тираспольському аеродромі наразі пишуть місцеві телеграм-канали, однак інформація про ситуацію на аеродромі – досі не підтверджена.

    Також придністровський «Радбез» встановив червоний рівень терористичної загрози, передає «Главком» з посиланням на місцеві сайти.

    Пропагандистські сайти невизнаної республіки повідомляють, що після обстрілів у Придністров’ї – зранку біля телерадіовежі й вчора в будівлі «МДБ – лідер тираспольського режиму Вадим Красносельський провів засідання ради безпеки. Після чого було прийняте рішення про оголошення «червоного» рівня терористичної загрози, про що готується «указ» Красносельського.

    Також стало відомо, що жителі «Придністров’я» почали тікати на підконтрольну центральному уряду територію Молдови.

    Президент Республіки Молдова Майя Санду скликає засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні.

    Нагадаємо, учора, 25 квітня, стало відомо, що у «Придністров’ї» пролунали вибухи біля будівлі місцевого «міністерства держбезпеки».

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    Теги: росія окупанти Молдова війна Україна Придністров'я окупація #stoprussia
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    Придністров’я повідомляє про ще один вибух: подробиці