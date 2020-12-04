Молдова внесла Україну до списку країн «червоної зони»

Українцям в'їзд до Молдови заборонений

Міністерство охорони здоров'я Молдови оновило список країн «червоної зони». Кишинів згідно з цим списком закрив в'їзд для громадян України на два тижні.

Про це повідомляє Newsmaker.

У новий список країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом входять 63 держави, в тому числі Туреччина, Болгарія, Україна, Румунія і Росія.

У молдовський список країн «червоної зони» на цей раз увійшли Албанія, Андорра, Аргентина, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Канада, Чилі, Чехія, Кіпр, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Данія, Швейцарія, Об'єднані Арабські Емірати, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Йорданія, Іран, Ізраїль, Італія, Кувейт, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Литва, Латвія, Люксембург, Північна Македонія, Мальта, Великобританія, Марокко, Монако, Чорногорія, Норвегія, Нідерланди, Панама, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Сан-Марино, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, США, Швеція, Туніс, Туреччина, Україна, Угорщина.

Громадяни Молдови, які повертаються або проїжджають транзитом через країни «червоної зони» зобов'язані дотримуватися 14-денного карантину.

Іноземцям в'їзд до Молдови з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом заборонений.

Нагадаємо, на всій території Молдови з 30 листопада по 15 січня запровадили надзвичайний стан.

Зазначимо, що рішення про запровадження повного локдауну в Україні ще не ухвалено, обговорюється кілька варіантів дат.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.