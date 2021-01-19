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    Наука та освіта

    Учні 9-х класів складатимуть ДПА у письмовій формі

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    Учні 9-х класів складатимуть ДПА у письмовій формі - Учні 9-х класів складатимуть ДПА у письмовій формі
    Учні 9-х класів складатимуть ДПА у письмовій формі

    Інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів є недостовірною

    У 2021 році учні 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію у закладі освіти в письмовій формі.

    Про це повідомляють у Міністерстві освіти та науки України.

    «Згідно з нормативними документами атестація випускників 9-х класів може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться у закладі освіти в письмовій формі», – йдеться у повідомлені.

    Додають, що інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів або її проходження онлайн є недостовірною.

    Крім того, твердження про ускладнення ДПА для учнів 9-х класів у 2020/2021 навчальному році є необґрунтованим.

    Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018/2019 навчальному році.

    Нагадаємо, МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

    Теги: освіта атестація учні навчання, школа, освіта
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