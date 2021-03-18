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    Думки вголос

    Як намісник Лаври Павло покривав маніяка Онопрієнка. Нові жахіття у фільмі Оксани Марченко

    Як намісник Лаври Павло покривав маніяка Онопрієнка. Нові жахіття у фільмі Оксани Марченко

    Якби Павло здав Онопрієнка міліції, то це врятувало б від смерті родину з маленькою дитиною

    Мовою оригіналу

    Супруга Медведчука Оксана Марченко, которая в последнее время эксплуатирует образ фанатичной православной прихожанки, выпустила фильм «Паломница», в котором показывает какие-то чудовищные вещи.

    В первой части она целовала человеческий череп и восхищалась его запахом, но, как оказалось, это была только разминка. Потому что во второй части фильма Марченко показала интервью с владыкой Павлом (aka «Паша Мерседес»), который рассказал совершенно дикую историю.

    По его словам, однажды к нему на исповедь приходил самый кровавий маньяк в истории независимой Украины – Анатолий Оноприенко. Он признался, что убивает людей, но Павел не стал заявлять в милицию. И Оноприенко отправился спокойно убивать дальше.

    По словам Павла, он предрек Оноприенко, что его поймают, если он не перестанет убивать. Как известно, свое последнее убийство маньяк совершил в марте 1996. Тогда он убил целую семью с маленьким ребенком. И вскоре после этого был пойман. Получается, если бы Павел сдал Оноприенко милиции, эти люди были бы живы...

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    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Російська православна церква в Україні вбивство Оксана Марченко
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