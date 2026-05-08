Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі

glavcom.ua
Бійці польської армії
фото з відкритих джерел

Російська Федерація продовжує активну інформаційну війну проти Польщі. Нова пропагандистська кампанія спрямована на дискредитацію польських збройних сил та зрив рекрутингових програм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними Центру протидії дезінформації, російські пропагандисти використовують стандартні адміністративні процедури, такі як плановий військовий облік та перевірку резервістів, щоб посіяти паніку. Ці рутинні заходи вириваються з контексту та подаються як «надзвичайні події», про які влада нібито мовчить.

Основні наративи Росії:

  • Військові центри рекрутації подаються як установи, яких слід боятися.
  • Мобілізаційні заходи висвітлюються як «порушення прав людини».
  • Створюється атмосфера невідомості через натяки, що держава готує щось небезпечне, не інформуючи населення.

«Пропаганда Росії вириває з контексту планові адміністративні процедури військового обліку та перевірки резерву, висвітлюючи їх у панічному забарвленні. Це подається як ознака нібито порушення прав громадян, а військові центри рекрутації асоціюють з установою, яку треба побоюватися», – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголошують, що Росія намагається вбити клин між польським суспільством та державою. Головна мета Кремля – послабити оборонну готовність Польщі та створити соціальну напругу всередині ключової держави-союзниці України.

«Мета росіян – руйнування довіри між суспільством та армією, а також підрив готовності громадян захищати свою країну», – підкреслили в Центрі.

«Главком» писав, що Польща активно реалізує програму модернізації війська, плануючи збільшити чисельність армії до 300 тис. осіб та закуповуючи сотні одиниць сучасної техніки. Варшава офіційно заявляє, що ці заходи є відповіддю на агресивну політику РФ та війну проти України.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава готова прийняти американські війська, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині. 

До слова, Росія не погоджується зі звинуваченнями Варшави у створенні загроз і вважає мілітаризацію Польщі кроком до «суттєвої конфронтації» в Європі. У Москві також вважають, що дії польського керівництва призводять до дестабілізації ситуації на континенті. «Країни роблять усе, що призводить до суттєвої конфронтації на європейському континенті і до збільшення напруги. Це їх відповідальність», – заявив речник Кремля.

Також Пєсков зазначив, що амбітні плани Польщі щодо переозброєння є надто дорогими. Він заявив, що «мілітаризація проводитиметься за рахунок громадян Польщі», яким доведеться «викластися» для реалізації цих цілей.

