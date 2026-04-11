Україна буде дотримуватись режиму тиші – Зеленський

Зеленський про великоднє перемир’я: «Україна діятиме виключно дзеркально»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про визначення параметрів реагування Сил оборони на умови можливого припинення вогню під час великодніх свят. Глава держави наголосив, що Україна готова дотримуватися «режиму тиші», проте будь-які кроки залежатимуть від дій агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський окреслив позицію України: безпека в небі та на землі залежить від відсутності провокацій з боку російської армії.

«Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», – заявив президент.

Українська сторона розглядає прийдешнє свято не лише як час для релігійного спокою, а й як потенційну точку відліку для ширшого дипломатичного процесу. За словами Зеленського, Україна неодноразово пропонувала різні формати припинення вогню.

«Українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті. Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є», – розповів Зеленський.

Інформація про позицію офіційного Києва вже доведена до представників РФ. Це стосується як дзеркального характеру дій ЗСУ, так і можливості продовження терміну припинення вогню після завершення великодніх свят, якщо російська армія продемонструє готовність дотримуватися домовленостей.

«Обговорили з Головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Також інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти країни та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

До слова, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.