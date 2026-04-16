Трамп прокоментував масовану нічну атаку Росії на Україну

Президент Сполучених Штатів Америки прокоментував масовану комбіновану атаку на Україну в ніч проти 16 квітня

Світ шокований наслідками масштабної російської атаки по Україні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також прокоментував сплановану операцію Російської Федерації проти України, яка відбулася в ніч проти 16 квітня. Американський лідер назвав дії агресора «жахливими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали президента Сполучених штатів Америки про його ставлення до чергового масштабного обстрілу українських міст. Трамп не став вдаватися до детальних описів, проте дав чітку оцінку події.

«Я вважаю, що це жахливо», – відповів Дональд Трамп на запитання про атаку.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 квітня Росія здійснила комбіновану атаку, застосувавши різні типи ракет та велику кількість ударних дронів. Основна ціль атаки – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Біла Церква, Черкаси та прифронтові території. Ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури та житлових районах.

«Главком» також писав, що російські війська змінили підхід до обстрілів України, почавши запускати десятки дронів та ракет одномоментно в одну ціль. Крім того, ворог дедалі частіше атакує у денну пору доби. Зараз РФ намагається атакувати Україну «залпами». Це означає, що по одній цілі випускають велику кількість засобів ураження одночасно, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони. Однією з причин такої тактики є дефіцит пускових установок.

Зауважмо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.