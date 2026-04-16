Трамп прокоментував масовану нічну атаку Росії на Україну

glavcom.ua
Лариса Голуб
Президент США Дональд Трамп
фото: Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки прокоментував масовану комбіновану атаку на Україну в ніч проти 16 квітня

Світ шокований наслідками масштабної російської атаки по Україні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також прокоментував сплановану операцію Російської Федерації проти України, яка відбулася в ніч проти 16 квітня. Американський лідер назвав дії агресора «жахливими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали президента Сполучених штатів Америки про його ставлення до чергового масштабного обстрілу українських міст. Трамп не став вдаватися до детальних описів, проте дав чітку оцінку події.

«Я вважаю, що це жахливо», – відповів Дональд Трамп на запитання про атаку.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 квітня Росія здійснила комбіновану атаку, застосувавши різні типи ракет та велику кількість ударних дронів. Основна ціль атаки – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Біла Церква, Черкаси та прифронтові території. Ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури та житлових районах.

«Главком» також писав, що російські війська змінили підхід до обстрілів України, почавши запускати десятки дронів та ракет одномоментно в одну ціль. Крім того, ворог дедалі частіше атакує у денну пору доби. Зараз РФ намагається атакувати Україну «залпами». Це означає, що по одній цілі випускають велику кількість засобів ураження одночасно, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони. Однією з причин такої тактики є дефіцит пускових установок. 

Зауважмо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

Читайте також:

Читайте також

Російський наступ на Добропілля зривається
Росія «вичерпується»: що відбувається на Добропільському напрямку
6 квiтня, 13:23
Уламки ймовірного «шахеда» знайшли за 500 метрів від кордону України
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
17 березня, 12:47
Молдова готує тотальний контроль посилок та модернізацію кордону
Санду заявила про загрози, що йдуть з України: подробиці
24 березня, 07:54
Фельдмаршал Пакистану провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану: деталі
24 березня, 15:33
На Одещині окрім енергетичного сектору, постраждав і приватний сектор
Нічна атака на Одещину: ворог поцілив в об’єкт енергетики, жителі області залишилися без світла
29 березня, 09:51
Родичі окупантів звинувачують місцеву владу в бездіяльності та звернулися до прокуратури
Кладовище з російськими окупантами пішло під воду (відео)
31 березня, 10:23
Туск побачив вигоду Кремля у діях Заходу
«План мрії Путіна»: Туск заявив про загрозу єдності союзників
2 квiтня, 13:09
Президент США стверджував, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО через те, що союзники не підтримали військові дії Вашингтона проти Ірану
Макрон відповів на погрози Трампа про вихід з НАТО
2 квiтня, 17:45
Папа Римський відреагував на критику Трампа
Папа Римський заявив, що не боїться адміністрації Трампa: деталі
13 квiтня, 13:38

Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»
«Байден і Путін помилилися». Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні
Трамп прокоментував масовану нічну атаку Росії на Україну
Німеччина готова відправити кораблі для розмінування Ормузької протоки
Справа інкасаторів: посол України пояснив, чому Угорщина не зможе просто «відкупитися» золотом
Безпілотники СБУ атакували нафтотермінал у Туапсе: спалахнули масштабні пожежі

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
