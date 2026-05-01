Чому Україна атакує Туапсе: роль нафтозаводу для РФ

Нафтопереробний завод входить до числа найбільших у РФ

З 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе. Про це повідомляє «Главком».

Атака на Туапсе 1 травня

У ніч на 1 травня в російському місті знову пролунали вибухи – повідомляється про повторні удари по нафтопереробному заводу та морському терміналу.

Місцева мешканка, яка поскаржилася на атаку в мережі, зазначила, що пожежу лише нещодавно загасили, однак на об’єкті знову спалахнуло займання.

«Триває гасіння пожежі на морському терміналі. Збір нафтопродуктів проводиться на трьох ділянках у Туапсе. Загалом на трьох ділянках робіт зібрано та вивезено 13 333 м куб. мазуту, кам’яно-мазутної та водомазутної суміші», – наголосив голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко.

Чим важливий нафтопереробний завод у Туапсе

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначав, що НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

«Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації», – пояснив Коваленко.

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар додав: «Чотири атаки протягом останніх двох тижнів (16, 20, 28 квітня та ось 1 травня) є взірцем концентрованого системного підходу до вирішення комплексного завдання ураження мультимодального нафтового хабу – нафтопереробки (НПЗ, 12 млн т/рік), портової нафтоперевалки (17 млн т/рік) та нафтотранспорту (НПС з трубопроводом для подачі сировини на НПЗ та залізнична естакада для перевалки нафтопродуктів, що надходять цистернами з Самарської групи НПЗ і призначені для експорту)».

Надзвичайний стан у Туапсе

У цьому районі з вівторка, 28 квітня, діє режим надзвичайного стану, коли внаслідок обстрілу на нафтопереробному заводі спалахнула величезна пожежа, що призвела до зупинки виробництва та витоку нафтових плям у прибережні води.

Як повідомлялось, у Туапсе внаслідок українських атак на території нафтопереробного заводу зруйновано частину резервуарів із паливом і прилеглу інфраструктуру.