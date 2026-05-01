Чому Україна атакує Туапсе: роль нафтозаводу для РФ

Наталія Порощук
Дрони 1 травня знову атакували Туапсе
фото: соцмережі

Нафтопереробний завод входить до числа найбільших у РФ

З 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе. Про це повідомляє «Главком».

Атака на Туапсе 1 травня

У ніч на 1 травня в російському місті знову пролунали вибухи – повідомляється про повторні удари по нафтопереробному заводу та морському терміналу.

Місцева мешканка, яка поскаржилася на атаку в мережі, зазначила, що пожежу лише нещодавно загасили, однак на об’єкті знову спалахнуло займання.

«Триває гасіння пожежі на морському терміналі. Збір нафтопродуктів проводиться на трьох ділянках у Туапсе. Загалом на трьох ділянках робіт зібрано та вивезено 13 333 м куб. мазуту, кам’яно-мазутної та водомазутної суміші», – наголосив голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко.

Чим важливий нафтопереробний завод у Туапсе

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначав, що НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

«Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації», – пояснив Коваленко.

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар додав: «Чотири атаки протягом останніх двох тижнів (16, 20, 28 квітня та ось 1 травня) є взірцем концентрованого системного підходу до вирішення комплексного завдання ураження мультимодального нафтового хабу – нафтопереробки (НПЗ, 12 млн т/рік), портової нафтоперевалки (17 млн т/рік) та нафтотранспорту (НПС з трубопроводом для подачі сировини на НПЗ та залізнична естакада для перевалки нафтопродуктів, що надходять цистернами з Самарської групи НПЗ і призначені для експорту)». 

Надзвичайний стан у Туапсе

У цьому районі з вівторка, 28 квітня, діє режим надзвичайного стану, коли внаслідок обстрілу на нафтопереробному заводі спалахнула величезна пожежа, що призвела до зупинки виробництва та витоку нафтових плям у прибережні води.

Як повідомлялось, у Туапсе внаслідок українських атак на території нафтопереробного заводу зруйновано частину резервуарів із паливом і прилеглу інфраструктуру. 

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Читайте також

Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
16 квiтня, 10:06
Зеленський розповів журналістам про фронт, нафту та союзників
Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
10 квiтня, 12:37
У Перській затоці розбився американський штурмовик A-10: пілота врятовано
У Перській затоці розбився американський штурмовик A-10: пілота врятовано
3 квiтня, 22:49
Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
8 квiтня, 17:33
Литва направила РФ ноту протесту
Литва направила РФ ноту протесту
9 квiтня, 18:54
Берлін планує докапіталізувати компанію, яка раніше була відома як Gazprom Germania, а зараз має назву Securing Energy for Europe
Німеччина приватизує колишню «дочку» «Газпрому»
20 квiтня, 10:58
Принц Гаррі прибув до Києва на форум
Україна перебуває на передньому краї сучасної війни – принц Гаррі
23 квiтня, 13:56
ЧАЕС боргує майже 30 млн грн перед Пенсійний фондом
Чорнобильська АЕС у великих боргах перед Пенсійним фондом. Ексклюзив «Главкома» (документ)
26 квiтня, 14:45
Українські правоохоронці системно документують злочини російських військових проти цивільної інфраструктури
Удар по ТЕС на Дніпропетровщині. СБУ назвала адмірала, який віддав наказ на атаку
27 квiтня, 14:12

Соціум

Чому Україна атакує Туапсе: роль нафтозаводу для РФ
Чому Україна атакує Туапсе: роль нафтозаводу для РФ
Ізраїль отримав від Пентагону близько семи тисяч тонн зброї за добу
Ізраїль отримав від Пентагону близько семи тисяч тонн зброї за добу
13 років за 100 тис. рублів. Росіянка отримала вирок за донат для ЗСУ
13 років за 100 тис. рублів. Росіянка отримала вирок за донат для ЗСУ
Автобус злетів у Сену біля Парижа: що відомо про стан пасажирів
Автобус злетів у Сену біля Парижа: що відомо про стан пасажирів
Дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і порт
Дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і порт
Журі Венеційської бієнале склало повноваження через Росію
Журі Венеційської бієнале склало повноваження через Росію

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
