«Зможемо вибачити»: Польща виставила умову Фіцо для візиту в Москву

Валерія Поліщук
Валерія Поліщук
Польща готова пробачити Фіцо поїздку в Москву 9 травня
колаж: glavcom.ua

Радослав Сікорський зазначив, що помітив позитивні зміни у риториці словацького прем'єра щодо Києва.

Польща готова з розумінням поставитися до візиту прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви на 9 травня, якщо він розблокує надання військової та фінансової допомоги Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє «Главком» з посиланням на Dennik N.

Під час безпекової конференції Defence24 Days у Варшаві Сікорський зазначив, що помітив позитивні зміни у риториці словацького прем'єра щодо Києва. Очільник польської дипломатії підкреслив, що результат у вигляді підтримки України є пріоритетним.

«Якщо він розблокує допомогу Україні, але водночас поїде до Росії, можливо, ми зможемо йому це вибачити», – наголосив Сікорський.

Крім того, міністр висловив сподівання на новий розділ у співпраці країн «Вишеградської четвірки» (V4). Він також розраховує, що угорський уряд зніме своє вето щодо допомоги Україні, нагадавши про вже схвалену позику в розмірі €90 млрд.

Нагадаємо, Роберт Фіцо має намір відвідати Москву 9 травня для участі в урочистостях з нагоди завершення Другої світової війни. Водночас повідомляється, що брати участь безпосередньо у військовому параді на Красній площі словацький прем'єр не планує.

Втім, позиція словацького прем'єра розходиться із заявами Кремля. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков раніше підтвердив, що Фіцо долучиться до параду як іноземний гість.

При цьому повітряна ізоляція з боку Східної Європи змусила словацьку делегацію на чолі з Фіцо коригувати маршрут до РФ. Через демарш Польщі та Балтійських країн, які закрили свої кордони для літака прем'єра, борт буде змушений летіти через Чехію.

Раніше повідомлялося, що офіційна Братислава намагалася отримати дозвіл на транзит у польських колег після того, як країни Балтії заблокували початковий план польоту, проте отримала відмову.

Зазначимо, що Роберт Фіцо неодноразово виступав із критикою військової допомоги Україні, однак останнім часом його уряд підтримав низку важливих рішень на рівні ЄС. Польща та Чехія раніше критикували позицію Братислави, що призвело до певного охолодження відносин у межах «Вишеградської групи».

 
 

Палець на спусковому гачку: 50 тис. військових США чекають наказу для атаки на Іран – NYT
