Варшава готова стати новим головним плацдармом Сполучених Штатів Америки у Європі

Росія не погоджується зі звинуваченнями Варшави у створенні загроз і вважає мілітаризацію Польщі кроком до «суттєвої конфронтації» в Європі. Про це повідомляє «Главком з посиланням на слова речника президента Росії Дмитра Пєскова.

Кремль категорично заперечує, що Росія несе пряму загрозу Польщі. За словами Пєскова, Варшава використовує це твердження лише як привід для нарощування військового потенціалу.

«Ця держава говорить, що відчуває пряму загрозу від Росії. Ми категорично це відкидаємо», – сказав Пєсков.

У Москві також вважають, що дії польського керівництва призводять до дестабілізації ситуації на континенті. «Країни роблять усе, що призводить до суттєвої конфронтації на європейському континенті і до збільшення напруги. Це їх відповідальність», – заявив речник Кремля.

Також Пєсков зазначив, що амбітні плани Польщі щодо переозброєння є надто дорогими. Він заявив, що «мілітаризація проводитиметься за рахунок громадян Польщі», яким доведеться «викластися» для реалізації цих цілей.

«Що стосується процесу мілітаризації, які йдуть за цими заявами. Звісно, це вартує дорого. Населенню доведеться викластися. Уся мілітаризація буде проводитися за рахунок громадян, у даному випадку, за рахунок громадян Польщі», – додав Пєсков.

Зауважимо, Польща активно реалізує програму модернізації війська, плануючи збільшити чисельність армії до 300 тис. осіб та закуповуючи сотні одиниць сучасної техніки. Варшава офіційно заявляє, що ці заходи є відповіддю на агресивну політику РФ та війну проти України.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава готова прийняти американські війська, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині.

«Главком» писав, що офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.

Тим часом Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту.