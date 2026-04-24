Дівєєв поскаржився на ціну кави в російських ресторанах

Захисник «Зеніту» та збірної Росії з футболу Ігор Дівєєв в інтерв'ю пропагандистам зізнався, що часом його шокують ціни у магазинах та ресторанах. Про це повідомляє «Главком».

«Звичайно, іноді охр*ніваю: мало не замовив собі помідори за 900 рублів (приблизно $12 – «Главком»)! У тій же «Кавані» чашка кави коштує 900 рублів. Це що за кава така?! За цю ціну можна купити пачку зерен», – заявив футболіст.

26-річний Дівєєв минулої зими перейшов до петербурзького клубу з московського ЦСКА.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.