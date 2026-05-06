Ні візочків, ні собак: Волгоград запроваджує жорсткі заборони на святкові вихідні

Волгоград на 7–9 травня запроваджує жорсткі обмеження для відвідувачів масових заходів

Влада російського Волгограда оголосила про запровадження додаткових заходів безпеки під час святкових заходів з 7 по 9 травня. Для мешканців та гостей міста встановлено низку суворих заборон на відвідування місць масового скупчення людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що через «заходи безпеки» людей не пускатимуть на свята з багатьма звичними речами. Місцевих жителів просять залишати візочки та домашніх улюбленців вдома, інакше пройти на заходи не вдасться.

Що потрапило під заборону:

  • Домашні тварини: вхід із будь-якими улюбленцями буде повністю закритий.
  • Великі сумки та рюкзаки.
  • Дитячі візочки: батьків просять врахувати, що прохід із візочками на заходи буде обмежений.

Місцева влада пояснює такі кроки «додатковими заходами безпеки» та закликає громадян поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

Волгоград – це велике промислове місто Росії, розташоване на правому березі річки Волги. Воно відоме у світі перш за все своєю історичною назвою Сталінград (яку місто мало у 1925–1961 роках) та масштабною битвою Другої світової війни. За останніми офіційними даними на початок 2025 року, у місті проживає близько одного млн осіб. Волгоград розташований відносно близько до зони бойових дій та українського кордону, що робить його стратегічно важливим транспортним і промисловим вузлом. Відстань до найближчої точки українського кордону по прямій становить приблизно 300–450 км 

«Главком» писав, що Росія почала скасовувати паради на 9 травня. У російському Воронежі цього року не проводитимуть традиційний військовий парад. Рішення ухвалили з огляду на підвищені ризики безпеки та загрозу можливих атак. Влада вважає, що масове скупчення людей могло б стати потенційною ціллю для провокацій.

Водночас Воронеж – далеко не єдиний регіон, де довелося скоригувати святкові плани. Від проведення парадів відмовилися і в низці інших регіонів РФ. У Москві ж парад збираються провести без військової техніки, а мобільний інтернет у місті можуть тимчасово обмежити.

Раніше зазначалось, що окупанти не будуть проводити військовий парад на 9 травня у Криму.

