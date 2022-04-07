The Times: Британія надасть Україні бронетехніку Mastiff або Chakal

Британські військові відправляться також у сусідню з Україною країну для навчань

У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff, а також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні. Про це повідомляє The Times.

Крім того, видання з посиланням на анонімні джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.

«Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями», – зазначає The Times.

Напередодні Чехія відправила в Україну танки. Чеські танки – це перше постачання бронетехніки з ЄС під час повномасштабної війни в Україні.

Міністр оборони Литви повідомив, що захід постачатиме Україні важку військову техніку.

Також Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати.

Додамо, що уряд розширив перелік дозволеної зброї для добровольців. У списку дозволеної зброї тепер є артилерія та ракетні системи.

Крім того, в Україну прибули засоби захисту від хімічної зброї.