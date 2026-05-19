Росія розпочала ядерні навчання

Під час навчань російські війська відпрацюють питання підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі

Збройні сили Російської Федерації розпочали навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Навчання триватимуть з 19 по 21 травня. У них залучені ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, командування дальньої авіації, частина сил Ленінградського та Центрального військових округів, а також понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів.

Під час навчань буде відпрацьовано питання підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі. Метою ядерних навчань є нібито відпрацювання дій для стримування противника та перевірка рівня підготовки залучених військ.

Нагадаємо, збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Головною метою тренувань є тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спеціальних боєприпасів.

Білоруське оборонне відомство зазначило, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».

Як повідомлялося, Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил. Диктатор стверджує, що дальність дії ракети «Сармат» може перевищувати 35 тис. кілометрів. У Кремлі заявляють, що вона має замінити радянський комплекс «Воєвода» і нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.

Раніше зазначалось, що Україна продовжує фіксувати намагання Російської Федерації більше втягнути Білорусь у війну проти України. Зеленський розповів, що російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. За словами глави держави, Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю.