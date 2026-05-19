Росія розпочала ядерні навчання

До маневрів із застосування ядерних сил буде залучено понад 64 тис. військовослужбовців та понад 7,8 тис. одиниць техніки
Під час навчань російські війська відпрацюють питання підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі

Збройні сили Російської Федерації розпочали навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Навчання триватимуть з 19 по 21 травня. У них залучені ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, командування дальньої авіації, частина сил Ленінградського та Центрального військових округів, а також понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів.

Під час навчань буде відпрацьовано питання підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі. Метою ядерних навчань є нібито відпрацювання дій для стримування противника та перевірка рівня підготовки залучених військ.

Нагадаємо, збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Головною метою тренувань є тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спеціальних боєприпасів.

Білоруське оборонне відомство зазначило, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».

Як повідомлялося, Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил. Диктатор стверджує, що дальність дії ракети «Сармат» може перевищувати 35 тис. кілометрів. У Кремлі заявляють, що вона має замінити радянський комплекс «Воєвода» і нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.

Раніше зазначалось, що Україна продовжує фіксувати намагання Російської Федерації більше втягнути Білорусь у війну проти України. Зеленський розповів, що російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. За словами глави держави, Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю.

