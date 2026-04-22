Шойгу заявив, що росіяни у Придністров'ї потребують захисту та озвучив кроки

Іванна Гончар
Шойгу не виключив силових кроків у Придністров’ї
фото: Reuters

Росія готова «захищати» своїх громадян у Придністров’ї будь-якими методами

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія може вдатися до будь-яких заходів для «захисту» своїх громадян у Придністров’ї. Його слова цитує Reuters, пише «Главком».

В інтерв’ю він заявив, що безпека понад 220 тис. росіян у регіоні нібито опинилася під загрозою через дії України та Молдови.

«Не можна забувати, що в Придністров’ї проживає понад 220 тис. громадян Росії. Їхні інтереси та безпека зараз під загрозою через непродумані та безвідповідальні дії Києва та Кишинева», – сказав він.

Шойгу зазначив, що Росія сподівається, «що події не розвиватимуться за найнегативнішим сценарієм».

Придністров’я – це вузька територія вздовж лівого берега річки Дністер, яка фактично контролюється невизнаним сепаратистським утворенням, що називає себе «Придністровська Молдавська Республіка». Після збройного конфлікту 1992 року регіон відокремився від центральної влади Молдови та існує за підтримки Росії, зокрема через політичний вплив і присутність російських військ. Жодна держава-член ООН не визнає його незалежності, тому з погляду міжнародного права Придністров’я є частиною Молдови.

«Якщо виникне потреба, Росія вживе всіх необхідних заходів та використає всі доступні методи для їх захисту згідно з конституцією. Не можна нічого виключати, і ми розглядаємо всі можливі сценарії, навіть ті, які є найменш вірогідними», – заявив Шойгу.

Нагадаємо, Молдова оголосила небажаними представників командування оперативної групи російських військ, які незаконно перебувають у Придністров’ї.

