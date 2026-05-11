Нового переговорника від ЄС знайдено? Берлін назвав кандидата

Єгор Голівець
Франк-Вальтер Штайнмаєр – президент Німеччини
Німеччина хоче уникнути сценарію, де Шредер представлятиме ЄС

У Німеччині розглядають президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як потенційного представника Євросоюзу на переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Spiegel.

За даними видання, кандидатуру Штайнмаєра обговорюють у керівній коаліції Німеччини. Очікується, що питання участі президента ФРН у можливому переговорному процесі стане темою внутрішніх консультацій найближчим часом.

Співрозмовники Spiegel зазначають, що в уряді Німеччини навряд чи підтримають пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо призначення колишнього канцлера Герхарда Шредера представником ЄС на переговорах.

У Берліні вважають, що Шредер не зможе самостійно виконувати таку роль. Водночас однією з ідей, яку обговорюють у Німеччині, є створення «переговорного дуету» за участі Штайнмаєра та Шредера.

Німецька влада поки не вірить у готовність Москви до реальних компромісів. За словами джерел, у Берліні розглядають заяви Кремля як частину гібридної стратегії, спрямованої на розкол Європи.

Співрозмовники видання зазначили, що одним із тестів для Росії могла б стати готовність Москви продовжити режим припинення вогню.

Франк-Вальтер Штайнмаєр обіймає посаду президента Німеччини з 2017 року та після початку повномасштабної війни неодноразово заявляв про підтримку України.

У жовтні 2022 року він відвідував Україну та під час повітряної тривоги понад годину перебував у бомбосховищі на Чернігівщині. У грудні 2025 року Штайнмаєр у різдвяній промові закликав Європу до єдності та підтримки України на тлі російської агресії.

Нагадаємо, так звана «формула Штайнмаєра» раніше стала однією з найбільш дискусійних тем навколо врегулювання конфлікту на Донбасі. Вона передбачала набуття чинності закону про особливий статус Донбасу після проведення місцевих виборів та підтвердження їхньої відповідності міжнародним стандартам з боку ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, яку Росія пропонувала як переговорника від Європейського Союзу. Водночас глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що Шредер був «високопоставленим лобістом російських державних компаній», і застерегла від ситуації, коли Москва фактично намагатиметься впливати на переговорний процес з обох сторін.

