Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна вперше оголосила аукціони на розмінування приватних сільгоспземель

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Україна вперше оголосила аукціони на розмінування приватних сільгоспземель
Ділянки, які планується очистити в межах програми, розташовані в Ізюмському районі Харківської області
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У державному бюджеті на 2026 рік на розмінування ділянок сільськогосподарського призначення закладено 2 млрд грн.

Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив аукціони на закупівлю послуг із розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать приватним домогосподарствам. Очищення територій фінансується в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.  

Аукціони на розмінування

Повідомляється, що ділянки, які планується очистити в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування», розташовані в Ізюмському районі Харківської області.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного, після старту оновленої програми від фермерів та одноосібників надійшло понад 100 заявок на очищення більш ніж 25 тис. га земель. Більшість із них подали саме приватні домогосподарства. Це стало можливим завдяки спрощенню умов: тепер рахунки для зарахування коштів відкриває Центр гуманітарного розмінування, а не сам заявник.

«Сподіваюся, що оператори гуманітарного розмінування активно зацікавляться можливістю бути першими, хто очистить землі одноосібників в межах програми», – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Наразі в системі електронних закупівель доступні два перші аукціони на розмінування ділянок в Ізюмському районі Харківської області:

  • Поблизу села Сулигівка: ділянка площею 4 га із початковою вартістю робіт 505 тис. грн. Територія забруднена протитранспортними мінами, залишками боєприпасів та нерозірваними вибухонебезпечними предметами.
  • Біля села Вовчий Яр: ділянка площею 0,59 га зі стартовою ціною 75,3 тис. грн. Там зафіксовано забруднення протипіхотними та протитранспортними мінами, касетними елементами й іншими боєприпасами.

«Сам аукціон складається з трьох раундів і йде на пониження ціни. Перемагає той учасник, який запропонував найнижчу ціну. Перед підписанням договору він має підтвердити наявність спроможності і обґрунтованість поданої цінової пропозиції», – зауважили у міністерстві.

Програма «Гуманітарне розмінування»

Державна програма «Гуманітарне розмінування» передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром протимінної діяльності. Вони також мають відповідати ряду вимог:

  • не перебувати під санкціями РНБО;
  • не мати серед кінцевих власників громадян держави-агресора;
  • не перебувати в процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності;
  • не бути повʼязаними із сертифікованим оператором протимінної діяльності, з яким укладено договір.

Заявку для участі в програмі можна подати тільки через Державний аграрний реєстр.

«Главком» писав, що до фонду Коаліції спроможностей з розмінування України надійшов черговий внесок у розмірі €2 млн. Про це рішення оголосили під час 20-го засідання Коаліції, яке відбулося в Рейк’явіку (Ісландія). Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше €165 млн на забезпечення України технікою та обладнанням.

Нагадаємо, Коаліція з розмінування підтвердила свою готовність до подальшої координації зусиль та нарощування підтримки України, зокрема через посилення спроможностей інженерних військ.

Читайте також:

Теги: земля міни аукціон Україна війна розмінування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валерій Корецький пішов на службу ще до початку повномасштабного вторгнення
Герой України Валерій Корецький: Не варто чекати, що завтра все закінчиться... Інтерв’ю
5 травня, 11:30
Перевізникам дозволили перевести міжобласні маршрути в онлайн-формат
Паперові дозволи відійшли в минуле. Перевізники отримали цифрові документи
4 травня, 20:22
Президент США Дональд Трамп
Білий дім повідомив Конгрес США про завершення війни з Іраном – Associated Press
1 травня, 22:06
Туск оголосив про партнерство з Україною у сфері дронів
«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт
27 квiтня, 12:57
Трамп вислови впевненість, що врешті-решт йому вдасться зупинити війну в Україні
Трамп поговорив із Путіним та пояснив, що заважає завершити війну в Україні
26 квiтня, 19:38
В уряді вважають, що після війни додому може приїхати близько двох мільйонів українців
Україна готується до повернення мільйонів громадян: уряд розробляє стратегію реінтеграції
24 квiтня, 08:44
Сибіга назвав фактори, що зміцнюють переговорну позицію Києва
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України
22 квiтня, 10:20
Інтернет – єдина тема, яка заторкнула всіх росіян
Закриття інтернету в РФ та мобілізація. Міфи та реальність
17 квiтня, 12:12
Російська пропаганда поширює черговий вимисел
Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»
13 квiтня, 20:56

Події в Україні

Окупанти вдарили по житловому будинку в Івано-Франківську: є поранені
Окупанти вдарили по житловому будинку в Івано-Франківську: є поранені
Масовані обстріли України стали наслідком тимчасового «перемир'я» – DeepState
Масовані обстріли України стали наслідком тимчасового «перемир'я» – DeepState
Україна вперше оголосила аукціони на розмінування приватних сільгоспземель
Україна вперше оголосила аукціони на розмінування приватних сільгоспземель
В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку: є поранені
В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку: є поранені
Удар по Рівненщині: троє загиблих, шестеро поранених, влучання у житловий будинок
Удар по Рівненщині: троє загиблих, шестеро поранених, влучання у житловий будинок
Сили оборони знищили ворожу колону поблизу Часового Яру (відео)
Сили оборони знищили ворожу колону поблизу Часового Яру (відео)

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua