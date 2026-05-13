Україна вперше оголосила аукціони на розмінування приватних сільгоспземель

Ділянки, які планується очистити в межах програми, розташовані в Ізюмському районі Харківської області

У державному бюджеті на 2026 рік на розмінування ділянок сільськогосподарського призначення закладено 2 млрд грн.

Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив аукціони на закупівлю послуг із розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать приватним домогосподарствам. Очищення територій фінансується в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Аукціони на розмінування

Повідомляється, що ділянки, які планується очистити в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування», розташовані в Ізюмському районі Харківської області.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного, після старту оновленої програми від фермерів та одноосібників надійшло понад 100 заявок на очищення більш ніж 25 тис. га земель. Більшість із них подали саме приватні домогосподарства. Це стало можливим завдяки спрощенню умов: тепер рахунки для зарахування коштів відкриває Центр гуманітарного розмінування, а не сам заявник.

«Сподіваюся, що оператори гуманітарного розмінування активно зацікавляться можливістю бути першими, хто очистить землі одноосібників в межах програми», – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Наразі в системі електронних закупівель доступні два перші аукціони на розмінування ділянок в Ізюмському районі Харківської області:

ділянка площею 4 га із початковою вартістю робіт 505 тис. грн. Територія забруднена протитранспортними мінами, залишками боєприпасів та нерозірваними вибухонебезпечними предметами. Біля села Вовчий Яр: ділянка площею 0,59 га зі стартовою ціною 75,3 тис. грн. Там зафіксовано забруднення протипіхотними та протитранспортними мінами, касетними елементами й іншими боєприпасами.

«Сам аукціон складається з трьох раундів і йде на пониження ціни. Перемагає той учасник, який запропонував найнижчу ціну. Перед підписанням договору він має підтвердити наявність спроможності і обґрунтованість поданої цінової пропозиції», – зауважили у міністерстві.

Програма «Гуманітарне розмінування»

Державна програма «Гуманітарне розмінування» передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром протимінної діяльності. Вони також мають відповідати ряду вимог:

не перебувати під санкціями РНБО;

не мати серед кінцевих власників громадян держави-агресора;

не перебувати в процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності;

не бути повʼязаними із сертифікованим оператором протимінної діяльності, з яким укладено договір.

Заявку для участі в програмі можна подати тільки через Державний аграрний реєстр.

«Главком» писав, що до фонду Коаліції спроможностей з розмінування України надійшов черговий внесок у розмірі €2 млн. Про це рішення оголосили під час 20-го засідання Коаліції, яке відбулося в Рейк’явіку (Ісландія). Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше €165 млн на забезпечення України технікою та обладнанням.

Нагадаємо, Коаліція з розмінування підтвердила свою готовність до подальшої координації зусиль та нарощування підтримки України, зокрема через посилення спроможностей інженерних військ.