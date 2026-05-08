Зеленський нагородив колумбійських добровольців, які пройшли 10 км, щоб допомогти побратиму

Зеленський зустрівся з воїнами, що входять до складу 20-го армійського корпусу
фото: Офіс президента

28 листопада 2025 року обидва воїни-добровольці взяли участь в евакуації з поля бою важкопораненого захисника

На командному пункті 20-го армійського корпусу президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують завдання зі звільнення тимчасово окупованої території Дніпровщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Командир 20-го армійського корпусу Святослав Заїць доповів про оперативну ситуацію у смузі оборони.

«Глава держави обговорив із командирами всіх бригад та окремих батальйонів корпусу нагальні питання, зокрема посилення спроможностей сил безпілотних систем у складі цього формування. Передусім ішлося про мідлстрайки. Володимир Зеленський зазначив, що це питання буде опрацьоване. Військові також озвучили потреби у конкретних типах дронів та необхідність збільшувати кількість НРК», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на зустрічі йшлося про збільшення додаткового фінансування для бойових батальйонів. Зараз ця сума становить 7 млн грн на батальйон, який виконує бойові завдання.

Також комбриги та комбати порушили питання щодо більшої гнучкості у виборі засобів для виконання різних завдань: від квадроциклів до важкоброньованої техніки. Обговорили варіанти можливих рішень, які можуть це забезпечити. Зеленський зазначив, що військове командування працюватиме над пошуком нових підходів.

Глава держави подякував воїнам за службу, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І і ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів і Данила Галицького та присвоїв командиру 20-го армійського корпусу Святославу Заїцю звання бригадного генерала.

Зокрема, серед нагороджених – двоє колумбійських добровольців, які допомагають стримувати російську агресію та захищають Україну в лавах ЗСУ з 2025 року. Вони відзначені нагородами за вагомий внесок в оборону країни, знищення ворога та збереження життів побратимів. Так, 28 листопада 2025 року обидва воїни-добровольці взяли участь в евакуації з поля бою важкопораненого захисника. Попри погану видимість, вогневе ураження та штурмові дії росіян вони у складі групи здолали 10 кілометрів пішки, щоб надати допомогу побратиму та евакуювати його.

До слова, на пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади президент України Володимир Зеленський поспілкувався з бійцями підрозділу та відзначив захисників державними нагородами.

Також президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Дніпровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа доповів про заходи зі зміцнення захисту критичної інфраструктури регіону від російських обстрілів, ліквідацію наслідків ворожих ударів, посилення роботи засобів РЕБ та їх розміщення на території області.

