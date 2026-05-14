Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1541-й день повномасштабної війни
На Південно-Слобожанському напрямку противник 22 рази штурмував позиції українських підрозділів

За минулу добу зафіксовано 241 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Бачівськ, Вільна Слобода Сумської області; Миколаївка Чернігівської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об’єкт та ворожу артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося чотири боєзіткнення, ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосував вісім керованих бомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 22 рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Рибалчине, Охрімівка і Стариця та в бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке й Волохівка.

На Куп’янському напрямку

Українські оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки та Озерне.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне.

На Покровському напрямку

Українські захисники відбили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Торецьке, Золотий Колодязь та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Минулої доби ворог не проводив активних дій.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Гірке, Святопетрівка, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівки.

