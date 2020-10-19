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    МОЗ нагадав правила роботи офісів в умовах пандемії

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    Багато офісних працівників можуть працювати дистанційно - МОЗ нагадав правила роботи офісів в умовах пандемії
    Багато офісних працівників можуть працювати дистанційно

    Урядовці закликають роботодавців не збирати зайвий раз працівників оффлайн

    У Міністерстві охорони здоров’я закликають роботодавців зайвий раз не збирати працівників на засідання оффлайн під час епідемії коронавірусу.

    Про це в ході брифінгу заявила заступник глави МОЗ Ірина Микичак.

    «Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, збори в оффлайн-режимі, тобто в живому форматі», - зазначила вона.

    За її словами, кожен роботодавець і керівник підприємства повинен організовувати роботу таким чином, щоб всі ті, хто можуть працювати дистанційно, так і робили.

    «Будь-які збори намагатися проводити з дотриманням дистанції і всіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень», - додала Микичак.

    Також вона закликала громадян менше відвідувати концерти та весілля.

    Звертаємо увагу, що вимоги затверджено постановою головного санлікаря від 09.05.2020 р. №16. З текстом цієї постанови можна ознайомитися за посиланням.

    Відповідно до правил всі офіси:

    1) повинні бути забезпечені рідким милом, антисептиками та паперовими рушниками;

    2) на вході до офісного приміщення слід  організувати місце для обробки рук антисептиком. Також на вході повинна бути розмітка в 1,5 метра;

    3) мають проводити  вологе прибирання та провітрювання приміщень кожні дві години.

    4) відсторонити від офісної роботи працівників, які перебувають в групі ризику до коронавірусу.

    За інфографікою від МОЗ, працівники:

    • перед початком роботи повинні проходити обов'язковий температурний скринінг;
    • зобов'язані використовувати маски в приміщенні; 
    • повинні регулярно мити руки рідким милом та дезінфікувати їх;
    • уникати контактів з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань.
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    Нагадаємо, що станом на 19 жовтня в Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину.

    Як вже відомо, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

    Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

    До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

     Читайте також: Військовий епідеміолог Сергій Кравченко: Знаєте, що найстрашніше? Людина при Сovid-19 помирає в свідомості
    карантин робота праця коронавірус
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