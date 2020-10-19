МОЗ нагадав правила роботи офісів в умовах пандемії
Урядовці закликають роботодавців не збирати зайвий раз працівників оффлайн
У Міністерстві охорони здоров’я закликають роботодавців зайвий раз не збирати працівників на засідання оффлайн під час епідемії коронавірусу.
Про це в ході брифінгу заявила заступник глави МОЗ Ірина Микичак.
«Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, збори в оффлайн-режимі, тобто в живому форматі», - зазначила вона.
За її словами, кожен роботодавець і керівник підприємства повинен організовувати роботу таким чином, щоб всі ті, хто можуть працювати дистанційно, так і робили.
«Будь-які збори намагатися проводити з дотриманням дистанції і всіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень», - додала Микичак.
Також вона закликала громадян менше відвідувати концерти та весілля.
Звертаємо увагу, що вимоги затверджено постановою головного санлікаря від 09.05.2020 р. №16. З текстом цієї постанови можна ознайомитися за посиланням.
Відповідно до правил всі офіси:
1) повинні бути забезпечені рідким милом, антисептиками та паперовими рушниками;
2) на вході до офісного приміщення слід організувати місце для обробки рук антисептиком. Також на вході повинна бути розмітка в 1,5 метра;
3) мають проводити вологе прибирання та провітрювання приміщень кожні дві години.
4) відсторонити від офісної роботи працівників, які перебувають в групі ризику до коронавірусу.
За інфографікою від МОЗ, працівники:
- перед початком роботи повинні проходити обов'язковий температурний скринінг;
- зобов'язані використовувати маски в приміщенні;
- повинні регулярно мити руки рідким милом та дезінфікувати їх;
- уникати контактів з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань.
Нагадаємо, що станом на 19 жовтня в Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину.
Як вже відомо, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.
Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.
До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.