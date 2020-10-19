МОЗ нагадав правила роботи офісів в умовах пандемії



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Багато офісних працівників можуть працювати дистанційно

Урядовці закликають роботодавців не збирати зайвий раз працівників оффлайн

У Міністерстві охорони здоров’я закликають роботодавців зайвий раз не збирати працівників на засідання оффлайн під час епідемії коронавірусу.

Про це в ході брифінгу заявила заступник глави МОЗ Ірина Микичак.

«Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, збори в оффлайн-режимі, тобто в живому форматі», - зазначила вона.

За її словами, кожен роботодавець і керівник підприємства повинен організовувати роботу таким чином, щоб всі ті, хто можуть працювати дистанційно, так і робили.

«Будь-які збори намагатися проводити з дотриманням дистанції і всіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень», - додала Микичак.

Також вона закликала громадян менше відвідувати концерти та весілля.

Звертаємо увагу, що вимоги затверджено постановою головного санлікаря від 09.05.2020 р. №16. З текстом цієї постанови можна ознайомитися за посиланням.

Відповідно до правил всі офіси:

1) повинні бути забезпечені рідким милом, антисептиками та паперовими рушниками;

2) на вході до офісного приміщення слід організувати місце для обробки рук антисептиком. Також на вході повинна бути розмітка в 1,5 метра;

3) мають проводити вологе прибирання та провітрювання приміщень кожні дві години.

4) відсторонити від офісної роботи працівників, які перебувають в групі ризику до коронавірусу.

За інфографікою від МОЗ, працівники:

перед початком роботи повинні проходити обов'язковий температурний скринінг;

зобов'язані використовувати маски в приміщенні;

повинні регулярно мити руки рідким милом та дезінфікувати їх;

уникати контактів з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань.

Нагадаємо, що станом на 19 жовтня в Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину.

Як вже відомо, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.