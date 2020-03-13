МОЗ спростувало інформацію про заборону приватним лікарням приймати громадян із симптомами ГРВІ



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Міністерство охорони здоров'я закликає всі приватні лікарні та клініки максимально якісно надавати послуги усім пацієнтам, які до них звертаються, та не сіяти паніку

Міністерство охорони здоров'я не видавало розпорядження про заборону приватним лікарням надавати допомогу пацієнтам з симптомами ГРВІ.

Відповідна заява оприлюднена на сайті МОЗ.

«У мережі з’являється інформація про те, що нібито є «Розпорядження МОЗ України» не приймати в приватних лікарнях пацієнтів з симптомами ГРВІ. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності та є маніпулятивною», - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку МОЗ закликає всі приватні лікарні та клініки максимально якісно надавати послуги усім пацієнтам, які до них звертаються, та не сіяти паніку.

«Головне завдання лікаря - надавати кваліфіковану допомогу, особливо зараз, коли ми маємо об’єднатися заради протистояння ситуації навколо коронавірусу на території України», - наголосили у відомстві.

МОЗ також закликає всіх громадян уважно ставитися до свого здоров’я, у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ одразу звертатися до сімейного лікаря та не займатися самолікуванням.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 68 607 осіб.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Згодом стало відомо, що стан мешкануи Житомирщини різко погіршився, пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.