Мудрик: Постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Мудрик: Постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців
Мудрик отримав бан на кіберспортивній платформі Faceit після сварки з польським гравцем у CS2
фото: Reuters

Мудрик: Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини поляки обзивали моїх друзів

Вінгер «Челсі» Михайло Мудрик прокоментував конфлікт з польським гравцем під час гри в Counter-Strike 2, після якого українця забанили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

Що сказав Мудрик

«Моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі.

Я це відчуваю навіть у дрібницях, наприклад, коли граю в CS. З ними майже неможливо виграти гру, бо щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть «слава росії», зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію», – зазначив Мудрик.

Конфлікт Мудрика з польським гравцем у Counter-Strike 2

Футболіст Челсі й збірної України Михайло Мудрик отримав бан на кіберспортивній платформі Faceit після сварки з польським гравцем у CS2.

Відсторонений від футболу через провалений допінг-тест Мудрик вкотре опинився в неприємній ситуації. Під час гри в CS2 українець посварився з поляком, використавши провокаційні репліки. 

Зокрема, Мудрик згадав «de_volyn» як «наступну мапу». Це сприйняли як натяк на трагічні події минулого.

«Волинь буде пам'ятати вічно, бомж», – також написав Мудрик поляку.

Подання скарги польськими гравцями призвело до блокування акаунта Мудрика на 28 днів. Сам українець ситуацію поки що ніяк не коментував.

Мудрик: Постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців
Мудрик: Постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців
