«Волинь будеш пам'ятати вічно». Мудрик отримав бан за сварку з поляком у кібергрі

У Михайла Мудрика виник конфлікт із польським гравцем у CS2

Михайло Мудрик посварився під час гри в CS2

Футболіст Челсі й збірної України Михайло Мудрик отримав бан на кіберспортивній платформі Faceit після сварки з польським гравцем у CS2. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментатора Віталія Волочая.

Відсторонений від футболу через провалений допінг-тест Мудрик вкотре опинився в неприємній ситуації. Під час гри в CS2 українець посварився з поляком, використавши провокаційні репліки.

Зокрема, Мудрик згадав «de_volyn» як «наступну мапу». Це сприйняли як натяк на трагічні події минулого.

«Волинь буде пам'ятати вічно, бомж», – також написав Мудрик поляку.

Подання скарги польськими гравцями призвело до блокування акаунта Мудрика на 28 днів. Сам українець ситуацію поки що ніяк не коментував.

У вересні 2025 року авторитетний британський сайт вибачився перед футболістом Челсі й збірної України через статтю про можливу зміну ним виду спорту. На поле Мудрик не виходив із листопада 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загрожує Мудрику за порушення антидопінгових правил.