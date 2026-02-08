МЗС України прокоментувало скандальну заяву Мудрика про Волинську трагедію

МЗС заявило, що Мудрик не діє від імені України

МЗС України відповіло на запит видання Przegląd Sportowy Onet та прокоментувало скандальні висловлювання гравця «Челсі» Михайла Мудрика. Про це повідомляє «Главком».

Коментар МЗС України щодо заяв Мудрика

«Дякуємо за ваш запит та можливість прояснити це питання. Міністерству закордонних справ України відомо про інцидент, що стався під час участі Михайла Мудрика в онлайн-грі. Ми повністю розуміємо особливу делікатність питань, пов'язаних з Волинською трагедією та подіями 1940-х років, а також глибокий емоційний резонанс, який вони викликають у польському суспільстві. Міністерство закордонних справ України послідовно пропагує відповідальний та шанобливий підхід до складних розділів спільної українсько-польської історії.

Будь-які заяви, які можуть бути сприйняті як неповага до пам'яті жертв трагедії або шкідливі для польської нації, несумісні з цим підходом. Ми також хотіли б наголосити, що Україна є демократичною державою і не контролює заяви приватних осіб, особливо в неофіційному контексті. Згідно з інформацією, що є в розпорядженні Міністерства закордонних справ України, вищезгаданий футболіст не діє від імені України та не є членом Національної збірної України з футболу

Таким чином, Міністерство не уповноважене порушувати дисциплінарне провадження проти таких спортсменів або коментувати їхні приватні заяви. Тому Міністерство закордонних справ України послідовно звертається до громадян України, і особливо до публічних діячів, до вдумливого та відповідального спілкування, як за кордоном, так і публічно. Ми переконані, що таким інцидентам не повинно бути місця у спілкуванні між українським та польським народами. Українське суспільство щиро цінує солідарність, підтримку та безкорисливу допомогу, яку громадяни Республіки Польща надають Україні у ці найскладніші часи», – йдеться у заяві МЗС України.

Конфлікт Мудрика з польським гравцем у Counter-Strike 2

Футболіст Челсі й збірної України Михайло Мудрик отримав бан на кіберспортивній платформі Faceit після сварки з польським гравцем у CS2.

Відсторонений від футболу через провалений допінг-тест Мудрик вкотре опинився в неприємній ситуації. Під час гри в CS2 українець посварився з поляком, використавши провокаційні репліки.

Зокрема, Мудрик згадав «de_volyn» як «наступну мапу». Це сприйняли як натяк на трагічні події минулого.

«Волинь буде пам'ятати вічно, бомж», – також написав Мудрик поляку.

Подання скарги польськими гравцями призвело до блокування акаунта Мудрика на 28 днів. Сам українець ситуацію поки що ніяк не коментував.

Що сказав Мудрик про свою заяву

«Моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі.

Я це відчуваю навіть у дрібницях, наприклад, коли граю в CS. З ними майже неможливо виграти гру, бо щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть «слава росії», зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію», – зазначив Мудрик.