Як це було. 34 роки тому збірна України з футболу зіграла перший матч в своїй історії

Товариський матч між збірними України та Угорщини відбувся 29 квітня 1992 року на стадіоні «Авангард» в Ужгороді

У своїй дебютній грі Україна поступилася Угорщині

Сьогодні, 29 квітня 2026 року, виповнилося 34 роки із того дня, як національна збірна України з футболу провела перший матч у своїй історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Прем’єра, яка запам'ятається назавжди

Дебютна для нашої збірної гра проти Угорщини відбулася вона після того, як із ФІФА та УЄФА надійшли документи про надання Федерації футболу України статусу тимчасового члена організацій.

Вибір суперника пояснювався насамперед географічним чинником. Місцем зустрічі логічно обрали прикордонний Ужгород. Стадіон «Авангард» того дня був забитий ущент, квиток на історичний матч коштував 50 карбованців.

Наставника обирали з-поміж членів тренерської ради, до якої ввійшли Анатолій Пузач («Динамо»), Євген Кучеревський («Дніпро»), Євген Лемешко («Торпедо»), Юхим Школьников («Буковина»), Віктор Прокопенко («Чорноморець») і Валерій Яремченко («Шахтар»). На останньому етапі коло звузилося до трьох спеціалістів. До Ужгорода збірну повезли Пузач, Яремченко і Прокопенко. Останній із них, за домовленістю між самими тренерами, і став головним.

Склад збірної України на історичну гру

У розпорядженні штабу було 20 футболістів.

Воротарі – Кутєпов («Динамо»), Гришко («Чорноморець»); захисники – Лужний, Ю. Мороз (обидва – «Динамо»), Никифоров, Третяк (обидва – «Чорноморець»), Драгунов («Шахтар»), Беженар («Дніпро»); півзахисники – Анненков, Ковалець, Заєць (усі – «Динамо»), Шелепницький, Сак, Цимбалар (усі – «Чорноморець»), Погодін («Шахтар»), Дудник («Металург» З); нападники – Саленко («Динамо»), Гецко, Гусєв (обидва – «Чорноморець»), Щербаков («Шахтар»).

Хід гри Україна – Угорщина

До перерви, за рахунку 0:0, наша збірна могла відзначитися – Шелепницький влучив у стійку. Невдовзі арбітр не призначив пенальті за грубу гру проти Щербакова.

У другому таймі позначилася перевага угорської команди в зіграності та більш якісній підготовці до поєдинку: Шалої та Кіпріх уміло скористалися помилками наших захисників. Та наприкінці гри Гецко, який вийшов на заміну, ударом зі штрафного підсолодив гірку пігулку поразки у першому в історії матчі збірної України.

Товариський матч

Україна – Угорщина 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 Шалої (61), 0:2 Кіпріх (70), 0:3 Кіпріх (84, з пенальті), 1:3 Гецко (90).

Україна: Кутєпов, Лужний, Никифоров, Беженар, Третяк, Ковалець, Цимбалар, Шелепницький, Саленко (Гецко, 59), Погодін (Сак, 56), Щербаков (Гусєв, 69). Тренер: Віктор Прокопенко.

Угорщина: Брокхаузер (Томаш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Лерінц (Ковач, 86), Лімпергер (Тібор Балог, 58), Кіпріх, Мартон (Іллєш, 82), Шалої (Пішонт, 74), Ліпчеї, Вінце. Тренер: Емеріх Еней.

Попередження: Ковалець – Монош, Шалої.

Арбітр: В. Жук (Білорусь).

29 квітня 1992 року. Ужгород. Стадіон «Авангард». 13 тисяч глядачів

