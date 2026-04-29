Як це було. 34 роки тому збірна України з футболу зіграла перший матч в своїй історії

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Як це було. 34 роки тому збірна України з футболу зіграла перший матч в своїй історії
Товариський матч між збірними України та Угорщини відбувся 29 квітня 1992 року на стадіоні «Авангард» в Ужгороді

У своїй дебютній грі Україна поступилася Угорщині

Сьогодні, 29 квітня 2026 року, виповнилося 34 роки із того дня, як національна збірна України з футболу провела перший матч у своїй історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Прем’єра, яка запам'ятається назавжди

Дебютна для нашої збірної гра проти Угорщини відбулася вона після того, як із ФІФА та УЄФА надійшли документи про надання Федерації футболу України статусу тимчасового члена організацій.

Вибір суперника пояснювався насамперед географічним чинником. Місцем зустрічі логічно обрали прикордонний Ужгород. Стадіон «Авангард» того дня був забитий ущент, квиток на історичний матч коштував 50 карбованців.

Наставника обирали з-поміж членів тренерської ради, до якої ввійшли Анатолій Пузач («Динамо»), Євген Кучеревський («Дніпро»), Євген Лемешко («Торпедо»), Юхим Школьников («Буковина»), Віктор Прокопенко («Чорноморець») і Валерій Яремченко («Шахтар»). На останньому етапі коло звузилося до трьох спеціалістів. До Ужгорода збірну повезли Пузач, Яремченко і Прокопенко. Останній із них, за домовленістю між самими тренерами, і став головним.

Склад збірної України на історичну гру

У розпорядженні штабу було 20 футболістів.

Воротарі – Кутєпов («Динамо»), Гришко («Чорноморець»); захисники – Лужний, Ю. Мороз (обидва – «Динамо»), Никифоров, Третяк (обидва – «Чорноморець»), Драгунов («Шахтар»), Беженар («Дніпро»); півзахисники – Анненков, Ковалець, Заєць (усі – «Динамо»), Шелепницький, Сак, Цимбалар (усі – «Чорноморець»), Погодін («Шахтар»), Дудник («Металург» З); нападники – Саленко («Динамо»), Гецко, Гусєв (обидва – «Чорноморець»), Щербаков («Шахтар»).

Хід гри Україна – Угорщина

До перерви, за рахунку 0:0, наша збірна могла відзначитися – Шелепницький влучив у стійку. Невдовзі арбітр не призначив пенальті за грубу гру проти Щербакова.

У другому таймі позначилася перевага угорської команди в зіграності та більш якісній підготовці до поєдинку: Шалої та Кіпріх уміло скористалися помилками наших захисників. Та наприкінці гри Гецко, який вийшов на заміну, ударом зі штрафного підсолодив гірку пігулку поразки у першому в історії матчі збірної України.

Товариський матч

Україна – Угорщина 1:3 (0:0)

  • Голи: 0:1 Шалої (61), 0:2 Кіпріх (70), 0:3 Кіпріх (84, з пенальті), 1:3 Гецко (90).

Україна: Кутєпов, Лужний, Никифоров, Беженар, Третяк, Ковалець, Цимбалар, Шелепницький, Саленко (Гецко, 59), Погодін (Сак, 56), Щербаков (Гусєв, 69). Тренер: Віктор Прокопенко.

Угорщина: Брокхаузер (Томаш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Лерінц (Ковач, 86), Лімпергер (Тібор Балог, 58), Кіпріх, Мартон (Іллєш, 82), Шалої (Пішонт, 74), Ліпчеї, Вінце. Тренер: Емеріх Еней.

Попередження: Ковалець – Монош, Шалої.

Арбітр: В. Жук (Білорусь).

29 квітня 1992 року. Ужгород. Стадіон «Авангард». 13 тисяч глядачів

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Читайте також

В останньому матчі Україна обіграла Албанію – 1:0
Збірна України з футболу дізналась де і коли зіграє з Польщею
Вчора, 17:07
Суперники не змогли виявити сильнішого
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
27 квiтня, 14:57
Мохамед Салах навряд уявляв прощання з «червоними» таким
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
27 квiтня, 11:25
Чеферін: Ми намагаємося пояснити арбітрам, що рішення приймає суддя на полі
Президент УЄФА заявив, що перестав розуміти деякі суддівські рішення
24 квiтня, 10:18
Житомиряни жодного разу не програли «гірникам»
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ Реклама
20 квiтня, 12:12
Бірмінгемці поки лише перемагали «россоблу»
«Астон Вілла» – «Болонья». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи Реклама
16 квiтня, 13:20
Фермін Лопес підкорив президента клубу знанням каталанської
Президент «Барселони» пояснив деталі «мовного питання» в команді
2 квiтня, 16:17
Віктор Циганков поки не продовжив контракт із «червоно-білих»
«Жирона» розгляне варіант продажу одного з українців
1 квiтня, 19:57
Роберто Де Дзербі не вдасться відпочити до літа
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
30 березня, 13:28

Новини

На Чемпіонаті світу 2026 суттєво збільшаться призові для команд
На Чемпіонаті світу 2026 суттєво збільшаться призові для команд
Як це було. 34 роки тому збірна України з футболу зіграла перший матч в своїй історії
Як це було. 34 роки тому збірна України з футболу зіграла перший матч в своїй історії
ФІФА допустила до міжнародних матчів збірну однієї зі скандально відомих країн
ФІФА допустила до міжнародних матчів збірну однієї зі скандально відомих країн
Формула-1 надала коментар щодо скасованих етапів на Близькому Сході
Формула-1 надала коментар щодо скасованих етапів на Близькому Сході
Зірковий футболіст із чемпіонату Німеччини підписав новий контракт
Зірковий футболіст із чемпіонату Німеччини підписав новий контракт
Півфіналіст Ліги чемпіонів визначився з майбутнім орендованого нападника – інсайдер
Півфіналіст Ліги чемпіонів визначився з майбутнім орендованого нападника – інсайдер

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
