Мудрик провів оригінальне тренування зі своєю дівчиною

Михайло Мудрик не виходив на поле з осені 2024 року

Подруга українця проводить час разом із ним навіть у спортзалі

Усунений від професіональних виступів вінгер збірної України Михайло Мудрик засвітився на курйозному відео своєї дівчини Джордін Джонс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram контентмейкерки.

Пара разом навідалася до фітнес-центру. У якийсь момент українець вирішив позайматися з вагою. Роль «штанги» дісталася американці – Мудрик хвацько попіднімав її над собою.

Джонс виклала відео без зайвих коментарів. У допис вона додала лише емодзі з прикушеною губою. Також американська контентмейкера додали гештеги «зал» і «ретроспектива». Українець залишив короткий коментар під відео з ініціалів пари та сердечка.

Усунення Михайла Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагається довести, що не вживав заборонені речовини. Найімовірніше, він не уникне дискваліфікації, але її термін може бути близьким із вже пропущеним періодом.

Що відомо про Джордін Джонс

Уродженка штату Мічиган, різнопланова контентмейкерка. Спробувала сили в кінематографі, співі, танцях та інших сферах. Першу популярність завоювала в 2012 році, коли стала фіналісткою танцювального конкурсу Abby's Ultimate Dance Competition. Її версія пісні Banji реперки Sharaya J зібрала понад 30 млн переглядів на YouTube.

Віднедавна зайнялася менторством. Зокрема, запустила курс із побудови бренду для контентмейкерів-початківців. У ньому Джонс пообіцяла надати практичні знання про створення контенту, взаємодію з аудиторією і особисте позиціонування у мережі. Сама вона має 22 млн підписників у мережах Instagram, TikTok, YouTube, Twitter та Facebook.

