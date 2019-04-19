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    МВС: дебати на НСК «Олімпійський» пройшли без порушень громадського порядку

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    Силовики перед&nbsp;НСК &laquo;Олімпійський&raquo; - МВС: дебати на НСК «Олімпійський» пройшли без порушень громадського порядку
    Силовики перед НСК «Олімпійський»
    Фото: Главком

    До охорони порядку залучили спецпризначенців не тільки з Києва, а й з інших регіонів

    Дебати кандидатів у президенти на НСК «Олімпійському»прошли без порушень громадського порядку.

    Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

    «Особовий склад із завданням впорався. У нас немає потерпілих. Все пройшло організовано - я маю на увазі по питанням забезпечення правопорядку», - сказав Яровий.

    За словами Князєва, до охорони порядку залучили спецпризначенців не тільки з Києва, а й з інших регіонів.

    «Ми убезпечили проведення заходів. Будь-які порушення були попереджені за декілька кварталів від проведення заходів. Тих громадян, яких затримали, були доставлені у відділ поліції, з ними були проведені бесіди або вони були опитані. Наразі порушень не зафіксовано, крім декількох десятків громадян, яких ми не пропустили», - розповів Князєв.

    Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

    Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

    Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

    Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

    На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.

    До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

    Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.

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