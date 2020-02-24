МВС: правоохоронці та медики в Нових Санжарах працюють у штатному режимі
«Вся правоохоронна система України зараз зорієнтована на те, щоб забезпечити перебіг процесів, які відбуваються в зоні обсервації і навколо цього», - заявили у МВС
Персонал санаторію «Нові Санжари», медики, поліцейські, нацгвардійці і рятувальники здійснюють у штатному режимі свою роботу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
«Персонал санаторію, медики, поліцейські, нацгвардійці і рятувальники здійснюють у штатному режимі свою роботу - забезпечення порядку на території та по периметру об’єкта, а також на території населеного пункту. Вся правоохоронна система України зараз зорієнтована на те, щоб забезпечити перебіг процесів, які відбуваються в зоні обсервації і навколо цього. Ми маємо достатньо сил і засобів для убезпечення від будь-яких надзвичайних ситуацій», - сказав радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.
Він також висловив вдячність волонтерам та громадським організаціям за готовність допомогти людям, які змушені перебувати в зоні обсервації.
Як відомо, поліція з’ясовує, хто спровокував штучну паніку у Нових Санжарах.
Напередодні міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином.
Також вона в черговий раз повторила, що в Україні наразі немає інфікованих коронавірусом людей.
Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.
До слова, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.