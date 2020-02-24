МВС: правоохоронці та медики в Нових Санжарах працюють у штатному режимі



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Силовики біля санаторію «Нові Санжари» на Полтавщині

«Вся правоохоронна система України зараз зорієнтована на те, щоб забезпечити перебіг процесів, які відбуваються в зоні обсервації і навколо цього», - заявили у МВС

Персонал санаторію «Нові Санжари», медики, поліцейські, нацгвардійці і рятувальники здійснюють у штатному режимі свою роботу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Персонал санаторію, медики, поліцейські, нацгвардійці і рятувальники здійснюють у штатному режимі свою роботу - забезпечення порядку на території та по периметру об’єкта, а також на території населеного пункту. Вся правоохоронна система України зараз зорієнтована на те, щоб забезпечити перебіг процесів, які відбуваються в зоні обсервації і навколо цього. Ми маємо достатньо сил і засобів для убезпечення від будь-яких надзвичайних ситуацій», - сказав радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

Він також висловив вдячність волонтерам та громадським організаціям за готовність допомогти людям, які змушені перебувати в зоні обсервації.

Як відомо, поліція з’ясовує, хто спровокував штучну паніку у Нових Санжарах.

Напередодні міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином.

Також вона в черговий раз повторила, що в Україні наразі немає інфікованих коронавірусом людей.

Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

До слова, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.