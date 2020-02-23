У Нових Санжарах захворіла евакуйована іноземна громадянка



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Було прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження, діагностики та визначення подальших шляхів лікування Фото: Facebook/Віктор Ляшко

Ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає – Ляшко

У обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

«Вчора в обсерваторі в іноземної громадянки з’явився біль у животі. Після огляду медичними працівниками було встановлено попередній діагноз і проведено консультування із спеціалізованим профільним обласним спеціалістом. В результаті – прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження, діагностики та визначення подальших шляхів лікування. Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та з спеціальними контейнерами для забору проб», – повідомив Ляшко.

Зазначається, що полтавські медики здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм.

«Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої. Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почуває себе добре. Наголошую, що ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає. Решта евакуйованих пасажирів, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Вони також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань», – повідомив заступник Скалецької.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

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