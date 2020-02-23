  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Поліція з’ясовує, хто спровокував штучну паніку у Нових Санжарах

    • Розсилка
    Жителі селища Нові Санжари й прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю - Поліція з’ясовує, хто спровокував штучну паніку у Нових Санжарах
    Жителі селища Нові Санжари й прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю

    Поліцейські у Санжарах керувалися винятково законами України про поліцію і Нацгвардію – радник міністра внутрішніх справ

    Національна поліція аналізує всю візуальну інформацію, щоб визначити, хто призвів до штучної паніки й протестів у Нових Санжарах.

    Про це на брифінгу у неділю повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

    «Ми відстежуємо всю візуальну інформацію, визначаємо, хто які функції виконував, ми рухаємося у межах слідства», – заявив Варченко.

    На запитання журналістів, чи виправданою була наявність бронетехніки у селі, він відповів, що у поліції, ухвалюючи рішення, керувалися винятково законами України про поліцію і Нацгвардію.

    Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак з 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони будуть знаходитися на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

    Жителі селища Нові Санжари й прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією відбулися сутички.

    Нові Санжари в той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

    Всього на обсервації знаходиться 94 людини – включаючи екіпаж і супроводжуючих осіб.

    Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко «серед мітингувальників у Нових Санжарах виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Під впливом розпитих з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських. Попереду цього громадянина чекає суд, який визначить його міру відповідальності за участь у масових порушеннях громадського порядку».

    міністр поліція радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ