З’явилося незвичайне відео доставки їжі в санаторій Нових Санжар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санітари, одягнені в спецкостюми завозять їжу в санаторій, залишаючи її на санпропускнику Скріншот з відео

Санітари побажали мешканцям санаторію смачного

З’явилося яскраве відео передачі їжі евакуйованим в санаторії в Нових Санжарах, які приїхали туди з ураженого коронавірусом Китаю.

Відповідне відео опубліковано в YouTube.

На кадрах видно, як санітари, одягнені в спецкостюми завозять їжу в санаторій, залишаючи її на санпропускнику.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

Читайте також: