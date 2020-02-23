З’явилося незвичайне відео доставки їжі в санаторій Нових Санжар
Санітари, одягнені в спецкостюми завозять їжу в санаторій, залишаючи її на санпропускнику
Скріншот з відео
Санітари побажали мешканцям санаторію смачного
З’явилося яскраве відео передачі їжі евакуйованим в санаторії в Нових Санжарах, які приїхали туди з ураженого коронавірусом Китаю.
Відповідне відео опубліковано в YouTube.
На кадрах видно, як санітари, одягнені в спецкостюми завозять їжу в санаторій, залишаючи її на санпропускнику.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.
Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.
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