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    Події в Україні

    В Україні не зафіксовано випадків Covid-19

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    <p>Станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 462 &ndash; летальні. Одужало вже 23 232 осіб</p> - В Україні не зафіксовано випадків Covid-19

    Станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 462 – летальні. Одужало вже 23 232 осіб

    Фото: АА

    За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу

    В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

    Станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 462 – летальні. Одужало вже 23 232 осіб.

    81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

    Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

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