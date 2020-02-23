В Україні не зафіксовано випадків Covid-19



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Станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 462 – летальні. Одужало вже 23 232 осіб Фото: АА

За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

Станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 462 – летальні. Одужало вже 23 232 осіб.

81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

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