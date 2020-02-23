В Україні не зафіксовано випадків Covid-19
Станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 462 – летальні. Одужало вже 23 232 осіб
За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.
Станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 462 – летальні. Одужало вже 23 232 осіб.
81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.
Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.