Міністерство охорони здоров’я заборонило передавати продукти у «Нові Санжари»



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Громадяни, які перебувають в обсервації у санаторії в Нових Санжарах

До обсервації передають лише засоби індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та промислову продукцію

Міністерство охорони здоров’я України заборонило передавати продукти харчування до обсервації у Нових Санжарах, де перебувають на карантині громадяни, котрі прилетіли до України з Китаю.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу у Нових Санжарах.

«Рішенням нашим ми чітко заборонили постачання будь-якої їжі до обсерватора. Бо в нас обсервація стосовно гострої респіраторної вірусної інфекції, ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації щодо діарейних захворювань», - сказав Ляшко.

Він також поінформував, що вже запущено харчоблок у медцентрі і їжу для тих, хто перебуває на карантині, готують на місці, в тому числі і дієтичну їжу для іноземної громадянки, яка зверталася по допомогу до лікарів із приводу загострення хвороби шлунково-кишкового тракту.

Заступник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко додав, що до обсервації передають лише засоби індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та промислову продукцію.

«Передаються тільки речі індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та речі промислового виробництва. Харчові продукти - ні. І ми інформуємо всіх волонтерів, що передає їх (продукти — ред.) Червоний Хрест. Продукти не передаються тим, хто перебуває в обсервації. Але, коли люди висловлюють бажання залишити (продукти — ред.), Червоний Хрест далі буде приймати рішення, що робити з цими продуктами», - сказав Варченко.

До слова, у мережі з’явилося незвичайне відео доставки їжі в санаторій Нових Санжар.

Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.

Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Джерело: Укрінформ