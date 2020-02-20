МОЗ: усі українці, які 17 днів тому повернулися з Китаю, здорові



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Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців

Під час медико-санітарного спостереження у жодного пасажира та члена екіпажу не виявлено симптомів хвороби

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що під час медико-санітарного спостереження у жодного пасажира та члена екіпажу, які були на усіх бортах попередніх прямих рейсів з Китаю, симптомів хвороби не виявлено.

Як повідомляє МОЗ у Facebook, минуло 17 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні.

«Інкубаційний період для появи Covid-19 у людей, які були на усіх бортах попередніх прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного спостереження у жодного пасажира та члена екіпажу не виявлено симптомів хвороби. Всі пасажири – здорові», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що після виходу із літака всі пасажири та екіпаж проходили температурний скринінг.

«Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду двічі зв’язувалися із пасажирами (на 5 та 14 день) та тримали ситуацію на постійному контролі», - зазначили у міністерстві.

Наголошується, що людей, які прилетіли суміжними рейсами, згідно з рекомендаціями ВООЗ, перевіряли в проміжній країні, як тільки вони залишили прямий рейс із Китаю.

Як відомо, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.