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    У світі

    ЗМІ: у Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом

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    Інфікований перебуває в лікарні в місті Ченду - ЗМІ: у Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом
    Інфікований перебуває в лікарні в місті Ченду

    Чоловік лише нещодавно виписався з лікарні

    У провінції Сичуань у Китаї виявили випадок повторного зараження коронавірусом

    Про це повідомляє The Beijing News.

    «Чоловік лише нещодавно виписався з лікарні. Зараз інфікований перебуває в лікарні в місті Ченду. Ще не з'ясовано, чи заразилися члени його сім'ї. Ми повідомимо про це відразу ж після того, як отримаємо результати аналізу», – розповів представник комітету з питань охорони здоров'я.

    За словами місцевих медиків, пацієнт проходив лікування за п'ятим загальнонаціональним стандартом.

    В Сичуані з лікарні виписалися вже 222 людей, троє з них померли. Всього в цьому регіоні зареєстрували 525 випадків зараження коронавірусом. Лише за останню добу виявили п'ять інфікованих.

    Як повідомляв «Главком», у четвер увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

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