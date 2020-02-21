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    У світі

    В Італії зафіксували 16 випадків зараження коронавірусом

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    Раніше повідомлялося про шість випадків зараження&nbsp;коронавірусом&nbsp;в італійському регіоні Ломбардія - В Італії зафіксували 16 випадків зараження коронавірусом
    Раніше повідомлялося про шість випадків зараження коронавірусом в італійському регіоні Ломбардія

    14 осіб було заражено коронавірусом у Ломбарді, ще два випадки було виявлено у Венето

    В Італії зафіксували 14 випадків зараження коронавірусів у Ломбардії, ще два - у Венето.

    Про це повідомляє видання Ansa.

    «Регіональні чиновники у Ломбардії заявили в п'ятницю, що 14 осіб було заражено коронавірусом у Ломбардії, в той час як джерела Ansa повідомили, що ще два випадки було виявлено у Венето», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося про шість випадків зараження коронавірусом в італійському регіоні Ломбардія.

    Станом на ранок п'ятниці, 21 лютого, кількість померлих від коронавірусу Covid-19 зросла до 2247. Кількість інфікованих у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього ж у світі - 76 498 осіб.

    За інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.

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