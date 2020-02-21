В Італії зафіксували 16 випадків зараження коронавірусом



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Раніше повідомлялося про шість випадків зараження коронавірусом в італійському регіоні Ломбардія

14 осіб було заражено коронавірусом у Ломбарді, ще два випадки було виявлено у Венето

В Італії зафіксували 14 випадків зараження коронавірусів у Ломбардії, ще два - у Венето.

Про це повідомляє видання Ansa.

«Регіональні чиновники у Ломбардії заявили в п'ятницю, що 14 осіб було заражено коронавірусом у Ломбардії, в той час як джерела Ansa повідомили, що ще два випадки було виявлено у Венето», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про шість випадків зараження коронавірусом в італійському регіоні Ломбардія.

Станом на ранок п'ятниці, 21 лютого, кількість померлих від коронавірусу Covid-19 зросла до 2247. Кількість інфікованих у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього ж у світі - 76 498 осіб.

За інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.