У Грузії будуть штрафувати за весілля і поминки під час пандемії



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У Грузії будуть штрафувати за весілля під час пандемії

У Грузії продовжує діяти заборона на збори понад 10 осіб для проведення весіль, поминок, ювілеїв

Глава комітету парламенту Грузії з юридичних питань Анрі Оханашвілі розповів про нові штрафи, введені в країні в зв'язку з пандемією.

Про це пише Взгляд.

Повідомляється, що парламент Грузії на цьому тижні проголосує за нові обсяги штрафів. Однак за попередньою інформацією фізичні особи в разі організації в період пандемії масштабних заходів, таких як весілля і поминки, будуть штрафуватися на 2000 ларі (665 доларів), штраф для юридичних осіб передбачено більший в п'ять разів.

За появу в закритому громадському місці або в транспорті в Грузії без захисної маски також доведеться заплатити штраф до 30 ларі (10 доларів).

Зазначається, що з понеділка, 8 червня, в Грузії повністю відкрилися ресторани і бари, відновлено сполучення між містами на маршрутних таксі та автобусах.

Починаючи з наступного тижня, відновить роботу залізничний транспорт. Вже з 1 липня Грузія буде готова приймати іноземних туристів. Однак приймати іноземців Грузія буде тільки з країн, де невисокий рівень захворювання коронавірусом.

У Грузії коронавірусом захворіли 810 осіб, видужали 683, померли 13.