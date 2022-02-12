Блінкен зідзвонився із Лавровим: що обговорили

Держсекретар США та глава МЗС Росії провели телефонні переговори

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і «гарантії безпеки». Про це повідомляє агенство «Ріа Новини».

Лавров заявив, що заяви про російську агресію проти України нібито заохочують владу України до саботажу Мінських угод.

Як зазначив глава російського МЗС, реакція Вашингтона і Брюсселя на передані нами проєкти російсько-американського договору та угоди з НАТО щодо «гарантій безпеки» ігнорує ключові для Росії положення, насамперед про нерозширення Альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських рубежів.

«Лавров нагадав про неприпустимість дій, що порушують ухвалені на найвищому рівні зобов'язання про неподільність безпеки в Євро-Атлантиці», – йдеться у заяві МЗС Росії.

У прес-службі Держдепу повідомили, що Блінкен обговорив з Лавровим загрозу вторгнення в Україну наступного тижня.

«Секретар чітко дав зрозуміти, що дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та участі в добросовісних дискусіях. Він повторив, що якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої, масованої та єдиної трансатлантичної відповіді», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.

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