Турецькі військові ліквідували в Іраку 320 курдських бойовиків



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Військові виявили в численних схованках і знищили значну кількість зброї та вибухівки

Повітряна і наземна операції мали на меті знищення збройних сил Курдської робітничої партії і запобігання нападам бойовиків на турецьку поліцію та військові бази

У ході військової операції, яку турецька армія з червня проводила на півночі Іраку, знищено 320 членів Курдської робітничої партії, а також виявлено велику кількість зброї.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

За заявою військового відомства, в результаті операції, проведеної турецькою армією на півночі Іраку, були знищені загалом 320 бойовиків Курдської робітничої партії (КРП).

У ході акції, яка почалася в середині червня, в районі Хафтанін на півночі Іраку турецькі військові також виявили в численних схованках і знищили значну кількість зброї та вибухівки, в тому числі міномети, ракетні установки та безпілотники.

Міноборони Туреччини заявило, що повітряна і наземна операції мали на меті знищення збройних сил КРП і запобігання нападам бойовиків на турецьку поліцію та військові бази.

Як повідомлялося, 15 червня, на півночі Іраку почалася військова спецоперація турецької армії під назвою «Кіготь орла». Мета – ліквідувати об’єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами.

Нагадаємо, Туреччина заявила про затримання вищого командира терористичної організації «Ісламська держава», звинувативши його в плануванні нападів на туристичні місця і політичних лідерів. Ймовірний емір ІДІЛ у Туреччині був затриманий за підозрою в зберіганні важливих планів і взятий під варту.