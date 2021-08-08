На Житомирщині проведуть міжнародний фестиваль дерунів

Будуть вибирати найсмачніший дерун року

Свято відбудеться щороку, починаючи із 2008 року

У Коростені 4 вересня відбудеться ХІІІ Міжнародний фестиваль дерунів. Про це повідомляє Коростенська міська рада.

«До уваги коростенців, туристів, артистів та всіх поціновувачів дерунів! ХІІІ Фестиваль дерунів відбудеться 4 вересня 2021 року в парку «Древлянському», – йдеться у повідомленні.

На гастрофесті можна буде скуштувати різні види дерунів та шляхом голосування обрати найсмачніший дерун року.

Фестиваль дерунів у Коростені започаткували у 2008 році, і з того часу він проходить щорічно. 2020 року він не відбувся через пандемію коронавірусу.

Проведення цього гастрофестивалю планувалось на 11 вересня, але через тривожні прогнози щодо третьої хвилі пандемії строки змінили.

Заступниця міського голови Коростеня Наталія Чижевська повідомила, що наразі проводяться перемовини зі спонсорами, від яких залежить бюджет фестивалю. Усі традиційні заходи фесту відбудуться: майстер-класи, виставки, виступи творчих колективів, Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Грай, гармонь!».

Нагадаємо, учасники Одеського фестивалю піщаної скульптури Sand Fest створили справжню красу на інклюзивну пляжі «Дельфін».

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