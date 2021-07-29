Німець щодня прибирає береги Дністра після відпочивальників (фото)

Німець оселився з наметом неподалік Дністра, де щоранку очищає береги річки від сміття, що залишили українці

Сміттєвий колапс – проблема, яка характерна для всієї України. Нещодавно показовий випадок трапився на Буковині. Тут чоловік щодня розпочинає свій ранок із прибирання берега Дністра, де відпочиває з сім’єю. Це іноземець з Німеччини, який часто приїжджає до України, бо його дружина є українкою, яка родом із цих місць. Про це повідомила очільниця міста Новодністровськ на сторінці у Facebook Наталя Цимбалюк.

Відомо, що німець оселився з наметом неподалік Дністра й щоранку, прокинувшись, йде прибрати за відпочивальниками, які безсоромно залишають після себе купи непотребу.

Мер міста уточнила, що, ймовірно, головними забруднювачами є саме купальники, тоді як підприємці сміття прибирають. Крім того, тут за чистотою стежать комунальники.

Фото: Наталя Цимбалюк/Facebook

Додамо, що в Угорщині скаржаться на тонни сміття в річці Тиса. Там стверджують, що відходи потрапляють в країну з України та Румунії.

А торік у червні в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса, яке теж пливло з України.

Нагадаємо, що під час цьогорічних обстежень територій басейну річок Тиса, Уж, Латориця та їх приток на території Закарпатської області працівники Держекоінспекції виявили 42 несанкціонованих сміттєзвалища.