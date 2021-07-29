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    Німець щодня прибирає береги Дністра після відпочивальників (фото)

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    Чоловік часто приїжджає до України - Німець щодня прибирає береги Дністра після відпочивальників (фото)
    Чоловік часто приїжджає до України
    Фото: Наталя Цимбалюк/Facebook

    Німець оселився з наметом неподалік Дністра, де щоранку очищає береги річки від сміття, що залишили українці

    Сміттєвий колапс проблема, яка характерна для всієї України. Нещодавно показовий випадок трапився на Буковині. Тут чоловік щодня розпочинає свій ранок із прибирання берега Дністра, де відпочиває з сім’єю. Це іноземець з Німеччини, який часто приїжджає до України, бо його дружина є українкою, яка родом із цих місць. Про це повідомила очільниця міста Новодністровськ на сторінці у Facebook Наталя Цимбалюк.

    Відомо, що німець оселився з наметом неподалік Дністра й щоранку, прокинувшись, йде прибрати за відпочивальниками, які безсоромно залишають після себе купи непотребу.

    Мер міста уточнила, що, ймовірно, головними забруднювачами є саме купальники, тоді як підприємці сміття прибирають. Крім того, тут за чистотою стежать комунальники.

    Фото: Наталя Цимбалюк/Facebook
    Фото: Наталя Цимбалюк/Facebook

    Додамо, що в Угорщині скаржаться на тонни сміття в річці Тиса. Там стверджують, що відходи потрапляють в країну з України та Румунії.

    А торік у червні в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса, яке теж пливло з України.

    Нагадаємо, що під час цьогорічних обстежень територій басейну річок Тиса, Уж, Латориця та їх приток на території Закарпатської області працівники Держекоінспекції виявили 42 несанкціонованих сміттєзвалища.

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    Теги: сміття Чернівецька область річка
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    Німець щодня прибирає береги Дністра після відпочивальників (фото)