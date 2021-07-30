На Буковині після зливи дороги перетворилися на решето (фото)

Злива розмила проїжджу частину, нанесла на неї гравій, намул та землю

У Чернівцях через потужну зливу на дорогах утворилося чотири провалля. Про це у Facebook повідомив департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.

Відомо, що чотирнадцять доріг потребують термінового грейдерування та очищення, на трьох вулицях підтоплено будинки, а найбільше містяни скаржилися на відсутність електропостачання. Тут злива розмила проїжджу частину, нанесла на неї гравій, намул та землю.

«Після вчорашнього стихійного явища надійшло 183 звернення на гарячу лінію. Звернення продовжують надходити і передаватися на відповідні комунальні служби для ліквідації наслідків. Найбільше вони стосувалися відсутності електропостачання. Всього таких випадків зафіксовано на 65 вулицях міста. Повідомлено про 54 повалених дерева внаслідок буревію», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на дорожньому покритті деяких вулиць утворилося чотири провалля, надходили звернення про відсутність газопостачання, на двох будинках вітром пошкоджено покрівлю.

Додамо, що в Чернівцях внаслідок сильної зливи, яка тривала близько пів години, підтоплено центральну частину міста.

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