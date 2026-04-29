На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів

У футболі вирішили боротися з поганою звичкою гравців на планетарному рівні

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) схвалила дві нові причини для вилучення футболістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

На прийдешньому Мундіалі арбітри зобов'язані карати червоними картками футболістів за прикривання рота під час конфліктів. Також вилучатимуть гравців за спробу піти з поля на знак протесту проти суддівства. Якщо матч перервуть з вини команди, то їй зарахують технічну поразку.

«На спеціальному засіданні IFAB одностайно схвалила дві запропоновані ФІФА поправки до Правил, спрямовані на боротьбу з дискримінаційною і неприйнятною поведінкою. Ці рішення були ухвалені після ретельних консультацій ФІФА зі всіма провідними зацікавленими сторонами», – йдеться в заяві.

Рада пообіцяла в найближчі тижні поінформувати про нововведення всіх учасників ЧС-2026. Водночас фінальне рішення щодо вилучення футболістів лежатиме на плечах арбітра конкретного поєдинку. Найімовірніше, дію оновлених правил поширять і на інші турніри під егідою ФІФА.

Футболісти змінили поведінку після збільшення кількості камер на стадіонах. Провідні медіа та федерації отримали можливість переглядати скандальні епізоди з різних ракурсів і читати з губ розмови гравців. Аби не отримати додаткову дискваліфікацію за образи суперників, наприклад гомофобні чи расистські, футболісти почали прикривати рот долонею або комірцем футболки.

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

Учасники ЧС-2026

Збірні представляють всі шість футбольних конфедерацій. Традиційно найбільше представництво за Європою. УЄФА делегувала на турнір 16 національних команд. Збірна України до кола обраних не потрапила, програвши півфінал плейоф кваліфікації Швеції (1:3).

Десяток збірних на Кубок світу відрядила Африка. Азію представлятимуть дев'ять національних команд, Південну Америку та Північну Америку – по шість, а честь Океанії відстоюватиме збірна Нової Зеландії.

До слова, оборонець мадридського «Реала» Едер Мілітан пропустить ЧС-2026 через рецидив ушкодження. Лікарі з'ясували, що в бразильця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.