На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів

glavcom.ua
Арбітри зможуть вилучати футболістів за новими підставами
У футболі вирішили боротися з поганою звичкою гравців на планетарному рівні

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) схвалила дві нові причини для вилучення футболістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

На прийдешньому Мундіалі арбітри зобов'язані карати червоними картками футболістів за прикривання рота під час конфліктів. Також вилучатимуть гравців за спробу піти з поля на знак протесту проти суддівства. Якщо матч перервуть з вини команди, то їй зарахують технічну поразку.

«На спеціальному засіданні IFAB одностайно схвалила дві запропоновані ФІФА поправки до Правил, спрямовані на боротьбу з дискримінаційною і неприйнятною поведінкою. Ці рішення були ухвалені після ретельних консультацій ФІФА зі всіма провідними зацікавленими сторонами», – йдеться в заяві.

Рада пообіцяла в найближчі тижні поінформувати про нововведення всіх учасників ЧС-2026. Водночас фінальне рішення щодо вилучення футболістів лежатиме на плечах арбітра конкретного поєдинку. Найімовірніше, дію оновлених правил поширять і на інші турніри під егідою ФІФА.

Футболісти змінили поведінку після збільшення кількості камер на стадіонах. Провідні медіа та федерації отримали можливість переглядати скандальні епізоди з різних ракурсів і читати з губ розмови гравців. Аби не отримати додаткову дискваліфікацію за образи суперників, наприклад гомофобні чи расистські, футболісти почали прикривати рот долонею або комірцем футболки.

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

Учасники ЧС-2026

Збірні представляють всі шість футбольних конфедерацій. Традиційно найбільше представництво за Європою. УЄФА делегувала на турнір 16 національних команд. Збірна України до кола обраних не потрапила, програвши півфінал плейоф кваліфікації Швеції (1:3).

Десяток збірних на Кубок світу відрядила Африка. Азію представлятимуть дев'ять національних команд, Південну Америку та Північну Америку – по шість, а честь Океанії відстоюватиме збірна Нової Зеландії.

До слова, оборонець мадридського «Реала» Едер Мілітан пропустить ЧС-2026 через рецидив ушкодження. Лікарі з'ясували, що в бразильця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Читайте також:

Читайте також

Рафаель Маркес готуватиме команду до ЧС-2030
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
22 квiтня, 13:30
Естеван навряд поїде на Кубок світу
Вундеркінд збірної Бразилії опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026
22 квiтня, 17:59
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Спецпосланець Трампа запропонував замінити Іран на Італію на Чемпіонаті світу з футболу
23 квiтня, 10:41
Георгіос Доніс повезе збірну Саудівської Аравії на Мундіаль
Збірна Саудівської Аравії з футболу призначила нового тренера перед Чемпіонатом світу 2026
24 квiтня, 12:10
Хаві Сімонс вибув на тривалий термін
Зірка збірної Нідерландів пропустить Чемпіонат світу 2026
27 квiтня, 10:23
Чемпіонат світу 2026 року пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня 2026 року
ФІФА збільшить призовий фонд Чемпіонату світу після скарг
27 квiтня, 16:57
На попередніх Мундіалях жовті картки «зникали» лише після чвертьфіналу
ФІФА збирається змінити правила дискваліфікації за жовті картки на Чемпіонаті світу
Вчора, 11:01
Юго Льоріс не виступав за «триколірних» понад три роки
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
Вчора, 15:26
Юліан Нагельсманн вирішив не поспішати
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55

Новини

Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
