ФІФА збільшить призовий фонд Чемпіонату світу після скарг

Артем Худолєєв
фото: Reuters

ФІФА погодилася збільшити призовий фонд Чемпіонату світу 2026 року та виплати за участь у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Напередодні засідання ради ФІФА у Ванкувері 28 квітня ФІФА підтверджує, що веде переговори про збільшення доступних доходів. Це стосується фінансових внесків для всіх команд-учасниць Чемпіонату світу 2026 та фінансування розвитку для всіх 211 асоціацій», – йдеться у заяві ФІФА.

Спочатку був оголошений призовий фонд Мундіалю у розмірі $727 млн. Кожна з 48 команд мала отримати по $10,5 млн, переможець – $50 млн. Після переговорів з федераціями обсяг виплат буде збільшено.

Чемпіонат світу 2026 року пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Новини

Ультрас «Динамо» вимагають включити до списків на обмін полоненими легендарного фаната
Джошуа назвав суперника на перший поєдинок у 2026 році і анонсував бій з Ф'юрі
Експартнер Шевченка, який втратив роботу в збірній Італії, заявив, що готовий працювати в Росії
Батько Ферстаппена вперше прокоментував свій стан здоров’я після серйозної аварії
Світоліна, попри невдачу в Мадриді, залишиться у першій десятці рейтингу WTA
