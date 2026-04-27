ФІФА збільшить призовий фонд Чемпіонату світу після скарг

Чемпіонат світу 2026 року пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня 2026 року

Спочатку ФІФА повідомляла про призовий фонд Чемпіонату світу у розмірі $727 млн

ФІФА погодилася збільшити призовий фонд Чемпіонату світу 2026 року та виплати за участь у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Напередодні засідання ради ФІФА у Ванкувері 28 квітня ФІФА підтверджує, що веде переговори про збільшення доступних доходів. Це стосується фінансових внесків для всіх команд-учасниць Чемпіонату світу 2026 та фінансування розвитку для всіх 211 асоціацій», – йдеться у заяві ФІФА.

Спочатку був оголошений призовий фонд Мундіалю у розмірі $727 млн. Кожна з 48 команд мала отримати по $10,5 млн, переможець – $50 млн. Після переговорів з федераціями обсяг виплат буде збільшено.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)