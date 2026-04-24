Збірна Саудівської Аравії з футболу призначила нового тренера перед Чемпіонатом світу 2026

Грецький тренер Йоргос Доніс офіційно очолив збірну Саудівської Аравії з футболу та готуватиме її до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію футболу Саудівської Аравії.

Хто очолив збірну Саудівської Аравії?

Грецький фахівець уклав контракт до червня 2027 року. 56-річний Йоргос Доніс працює у Саудівській Аравії з 2021 року. Він очолював «Аль-Вахду», «Аль-Фатех», а з 2024 року тренував «Аль-Халідж».

До саудівського етапу своєї кар’єри Доніс працював з «Панатінаїкосом», кіпрським АПОЕЛом, ПАОКом, грецьким АЕКом та «Маккабі» (Тель-Авів).

На посаді головного тренера Доніс замінить Ерве Ренара, якого відправили у відставку до старту Чемпіонату світу. У 2026 році Саудівська Аравія провела два товариські поєдинки, в яких зазнала розгромної поразки від Єгипту з рахунком 0:4, а також програла збірній Сербії з рахунком 1:2.

Саудівська Аравія на Чемпіонаті світу 2026: що відомо

До старту Чемпіонату світу 2026 у Саудівської Аравії заплановано товариський поєдинок проти збірної Еквадору, який пройде 31 травня.

На Мундіалі збірна Саудівської Аравії зіграє у групі H. Там її суперниками стануть Іспанія, Кабо-Верде та Уругвай.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді. А перший матч на Мундіалі Саудівська Аравія проведе проти Уругваю 16 червня, о 01:00 за київським часом.

