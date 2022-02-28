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    Події в Україні

    Понад п’ять тисяч поранені і вбиті: втрати ворога у війні з Україною

    Українські Збройні сили завдають нищівного удару ворогу - Понад п’ять тисяч поранені і вбиті: втрати ворога у війні з Україною
    Українські Збройні сили завдають нищівного удару ворогу
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Українські Збройні сили знешкодили 816 бойових броньованих машин

    З початку повномасштабної війни Росії проти України близько 5300 російських військовий були вбиті і поранені. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганни Маляр у Facebook.

    Так, станом на 6:00 понеділка військам країни-загарбника були нанесені наступні втрати:

    • літаки - 29
    • вертольоти - 29
    • танки - 191
    • бойові броньовані машини - 816
    • гармат - 74
    • ЗРК БУК - 1
    • Град - 21
    • автомобільна техніка - 291
    • цистерни - 60
    • БПЛА ОТР - 3
    • Кораблі / катери - 2
    • засоби ППО - 5
    • особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється).

    Нагадаємо, кремлівські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

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    Теги: Росія окупанти війна машини Бук #stoprussia
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    Понад п’ять тисяч поранені і вбиті: втрати ворога у війні з Україною