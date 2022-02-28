Понад п’ять тисяч поранені і вбиті: втрати ворога у війні з Україною

Українські Збройні сили знешкодили 816 бойових броньованих машин

З початку повномасштабної війни Росії проти України близько 5300 російських військовий були вбиті і поранені. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганни Маляр у Facebook.

Так, станом на 6:00 понеділка військам країни-загарбника були нанесені наступні втрати:

літаки - 29

вертольоти - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармат - 74

ЗРК БУК - 1

Град - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БПЛА ОТР - 3

Кораблі / катери - 2

засоби ППО - 5

особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється).

Нагадаємо, кремлівські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.