Понад п’ять тисяч поранені і вбиті: втрати ворога у війні з Україною
Українські Збройні сили завдають нищівного удару ворогу
фото: Генеральний штаб ЗСУ
Українські Збройні сили знешкодили 816 бойових броньованих машин
З початку повномасштабної війни Росії проти України близько 5300 російських військовий були вбиті і поранені. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганни Маляр у Facebook.
Так, станом на 6:00 понеділка військам країни-загарбника були нанесені наступні втрати:
- літаки - 29
- вертольоти - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармат - 74
- ЗРК БУК - 1
- Град - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БПЛА ОТР - 3
- Кораблі / катери - 2
- засоби ППО - 5
- особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється).
Нагадаємо, кремлівські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.
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