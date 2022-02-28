У Чернігові ворог атакує телецентр – ДСНС

З другої ночі супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку

З другої ночі супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку

Жертв та постраждалих немає

Ворожі путінські війська продовжують обстріл Чернігова. Вогонь ведеться з певним інтервалом, не виключено, що йде пристрілювання по телецентру, повідомляє Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що з 02:00 супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку і, ймовірно, пристрілюється по радіотелецентру.

Внаслідок цих обстрілів зафіксовано:

попадання боєприпасу у фундамент п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Реміснича з наступним займанням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС.

попадання боєприпасу до будівлі магазину на центральному ринку на вул. Ринкова. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.

потрапляння боєприпасу до будівлі дитячого садка на вул. Реміснича з наступним спалахом.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Чернігові внаслідок пожежі, що виникла в будинку в центрі міста в результаті ракетного обстрілу, постраждала жінка.

До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.