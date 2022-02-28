У Чернігові ворог атакує телецентр – ДСНС
Жертв та постраждалих немає
Ворожі путінські війська продовжують обстріл Чернігова. Вогонь ведеться з певним інтервалом, не виключено, що йде пристрілювання по телецентру, повідомляє Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що з 02:00 супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку і, ймовірно, пристрілюється по радіотелецентру.
Внаслідок цих обстрілів зафіксовано:
- попадання боєприпасу у фундамент п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Реміснича з наступним займанням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС.
- попадання боєприпасу до будівлі магазину на центральному ринку на вул. Ринкова. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.
- потрапляння боєприпасу до будівлі дитячого садка на вул. Реміснича з наступним спалахом.
Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Чернігові внаслідок пожежі, що виникла в будинку в центрі міста в результаті ракетного обстрілу, постраждала жінка.
До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.
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