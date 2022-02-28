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    Події в Україні

    У Чернігові ворог атакує телецентр – ДСНС

    З&nbsp; другої ночі супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку&nbsp; - У Чернігові ворог атакує телецентр – ДСНС
    З  другої ночі супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку 
    фото з відкритих джерел

    Жертв та постраждалих немає

    Ворожі путінські війська продовжують обстріл Чернігова. Вогонь ведеться з певним інтервалом, не виключено, що йде пристрілювання по телецентру, повідомляє Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що з 02:00 супротивник здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку і, ймовірно, пристрілюється по радіотелецентру.

    Внаслідок цих обстрілів зафіксовано:

    • попадання боєприпасу у фундамент п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Реміснича з наступним займанням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС.
    • попадання боєприпасу до будівлі магазину на центральному ринку на вул. Ринкова. Пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.
    • потрапляння боєприпасу до будівлі дитячого садка на вул. Реміснича з наступним спалахом.

    Жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, у Чернігові внаслідок пожежі, що виникла в будинку в центрі міста в результаті ракетного обстрілу, постраждала жінка.

    До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.

    Теги: ДСНС війна обстріл Володимир Зеленський Чернігів #stoprussia
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    У Чернігові ворог атакує телецентр – ДСНС