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    Резніков назвав число загиблих українських воїнів від куль снайперів

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    За 2021 рік 43 українських військових загинули від снайперського вогню - Резніков назвав число загиблих українських воїнів від куль снайперів
    За 2021 рік 43 українських військових загинули від снайперського вогню
    фото з відкритих джерел

    У січні росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь, вбиваючи наших військових, зазначив Резніков

    Від ворожого снайперського вогню на Донбасі у 2021 році загинуло 43 українських військових. Про це під час заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

    «У січні росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь, вбиваючи наших військових. У чому тут цинізм? Тому що коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія – СММ ОБСЄ», – наголосив Олексій Резніков.

    Він також додав, що єдиною дієвою зброєю проти сепаратистських снайперів є артилерія, гранатомети і міномети.

    «Але от тут би СММ ОБСЄ, звісно б, зафіксувало порушення публічне з боку українських Збройних Сил, і росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали б, що саме Україна порушує Мінські угоди, порушує режим тиші», – зауважив міністр.

    Окрім цього, не менш підступною з боку терористів є тактика використання дронів. За словами Олексія Резнікова, вони використовують безпілотники, перелітають через лінію розмежування і скидають гранати.

    Внаслідок таких дій жертвами найчастіше стають не лише військові, а й мирне населення.

    Раніше пресслужба Операцій об'єднаних сил повідомила, що 16 грудня на Донбасі загинув український військовий. Ще один – отримав поранення.

    Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Проєкт №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.

    Теги: ОБСЄ Донбас міністр військові снайпер Олексій Резніков
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    Резніков назвав число загиблих українських воїнів від куль снайперів