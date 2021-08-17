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    На Донбасі вбили українського військового

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    Поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї - На Донбасі вбили українського військового
    Поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї
    Фото з відкритих джерел

    В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям

    За добу 16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий. Про це інформує Штаб ООС.

    Біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

    В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    Станом на 7 годину ранку 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

    В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.

    На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

    Нагадаємо, за добу на Донбасі: бойовики тричі порушували «режим тиші».

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі
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    На Донбасі вбили українського військового