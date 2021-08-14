Листи з Луганська. У місцевих є кілька мотивів брати російський паспорт

Пояснюючи, навіщо вони оформляють паспорт з двоголовим орлом, всі зізнаються у меркантильному інтересі

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В утренних новостях прозвучало, что уже 6000 человек в «республике» получили российские паспорта. Среди моих знакомых таких через одного. Разбираясь в их мотивах, я поняла, что общей причины для всех нет, и все, поясняя, почему оформили себе паспорт, руководствовались исключительно меркантильным интересом.

«А мы сделали все. И российские паспорта, и местный, и украинский биометрический, – говорит мне знакомая, – Сейчас подаемся на материнский капитал». Я наивно недоумеваю: ждете ребенка?» Оказывается, знающие люди за определённую мзду могут помочь оформить материнский капитал в России на существующих детей в ЛНР. И стоит это как бы всего ничего. Тысяч шесть российских рублей, из которых даже не всю сумму ты платишь предопатой, а часть оплачиваешь уже по факту решенного вопроса. Объявлениями о таких услугах пестрят столбы. Тебе нужно только найти удобного тебе делягу, в которого ты поверишь, или с которым работали твои знакомые.

История про паспорта почти мистическая. Самый сакраментальный вопрос – зачем? Ясно, как и где, ясна вся технология, но совершенно не ясно, для чего это нужно. Для пенсий? Вероятно, пожилые люди делают себе российские паспорта именно для этого. Но при этом я не видела ни одного старика, кто, проживая здесь, получал бы поднебесную российскую пенсию. Или это из области тех тайн, о которых говорят шепотом и только своим. То есть российский паспорт делают ради пенсии, но при этом рядом нет ни одного человека, кто довел бы вопрос пенсий до конца и получал бы, как мечтается, пенсию и здесь по месту, и в Украине, и в России (и непременно как в Москве). Если о таком человеке говорят, то почти как о НЛО – как будто есть такая бабушка, но лично я ее не знаю, а знает ее соседкина кума. То есть такой себе человек-легенда, которого никто не встречал лично.

Мотивов получать российский паспорт несколько. Самая основная – почему бы и нет. Типа, раз делают все, то я сделаю тоже, потому что я же не хуже всех. Или от того, что в какой-то момент он может пригодиться. Пока не пригодился, но непременно пригодится. Может, будут пересчитывать по головам обладателей российских паспортов, может, введут доплату особо лояльным. Одним словом, раз все, то и я. Мои знакомые к таким как раз и относятся – они сделали себе все паспорта на всякий случай. Неизвестно, где дальше будет жить ребенок, где будет учиться, а так хотя бы с паспортами все решено – для любой страны по соседству у них паспорт есть. Это как семейное хобби своего рода и как вид спорта. И несмотря абсурд мотива таких людей вокруг очень много.

Есть еще один вполне веский мотив – сохранить рабочее место. Данные о полученных паспортах собирают, и отсутствие паспорта может сказаться на продлении контракта. Этим пугают после совещаний. И это действует. Работу найти сложно, хорошую тем более. И если для сохранения рабочего места и нужно всего-то получить паспорт, то это не такие уж большие вложения. По крайней мере, это не мешает ездить за пенсиями в Украину.

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